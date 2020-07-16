Чт, 16.07.2020
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Дочь Кафельникова выпустила дебютный музыкальный альбом

Алеся Кафельникова

ФОТО: скриншот с youtube.com

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова - Алеся - выпустила свой дебютный мини-альбом, который получил название "Город на дороге".

Алеся выпустила пластинку по именем Alesya KAF, которая стала её совместной работой с артистом Luxor. Он является автором хита No Cry, который собрал 11 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее 21-летняя Кафельникова несколько раз обещала записать альбом и своё слово дочь российского теннисиста сдержала.

Название альбома, возможно, является отсылкой к дебютному альбому рэпера Гуфа "Город дорог". В своём мини-альбоме Алеся поёт о зависимостях, купленной любви, жизни в мегаполисе, юношеском максимализме и агрессии.

Кафельниковой близок стиль хип-хоп, поэтому она смело выражает свои мысли под ритмичный и стильный бит. На альбоме альбоме представлены три композиции: "Город на дороге", "Привычки", "Люблю-куплю", а также интро "Громче".

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