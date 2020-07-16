Чт, 16.07.2020
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Фото ⟩ На месте Дома печати будет квартал с отелем и футбольным полем. Что там происходит сейчас?

Дом печати

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Сегодня девелопер PN Project представил проект застройки квартала у Дома печати в Риге. Наш фотограф посетил это мероприятие для того, чтобы показать, что там происходит сейчас. 

Большая и пока не особо востребованная территория рядом с Солнечным камнем и напротив торгового центра Olimpia вскоре должна превратиться в многофункциональную территорию с несколькими объектами.

На первом этапе здесь планируется построить офисное здания А-класса, типографию превратить в торговый центр с зоной общепита, многоуровневой парковкой и футбольным полем на крыше, а сам Дом печати перестроить в гостиницу Holiday Inn на 307 номеров.

Галерея: Дом печати. Как он выглядит сегодня?

Здание бывшей типографии будет частично снесено, а на этом месте построен центр с торговыми площадями, зоной общественного питания, многоэтажной автостоянкой и футбольным полем на крыше. На территории комплекса предусмотрены зоны для прогулок и террасы с насаждениями.

Первый этап проекта планируется завершить летом 2022 года. Разрешение на строительство было получено в апреле этого года.

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