Чт, 16.07.2020
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ФОТО ⟩ Экс-первая ракетка мира стала мамой. Её партнёрша родила дочь

Саманта Стосур

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Австралийская теннисистка Саманта Стосур, которая является экс-первой ракеткой мира в парном разряде, в своём Instagram объявила, что её партнёрша Лиз родила дочь.

Саманта написала, что во времена пандемии коронавируса это событие стало для неё одним из самых счастливых в жизни и теперь они вместе с партнёршей не могут представить жизнь без их дочери.

"Мы без ума от этого маленького свёртка и живём в счастливом хаосе. Ждём с нетерпением, что будет дальше", - написала 36-летняя Стосур.

Австралийская теннисистка Саманта Стосур играла в финале Ролан Гаррос 2010 года, а в 2011 году она стала победительницей US Open в одиночном разряде. В парном разряде она выиграла шесть турниров "Большого шлема" и была первой ракеткой мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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