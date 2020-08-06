Опуститься на дно: как карьеру "нового Роналдо" сломал алкоголь

"Новый Роналдо" - так его любили называть.

Адриано один из тех футболистов, которым пророчили огромную славу и успех. Обладая невероятными физическими данными бразилец был обязан стать одним из самых успешных нападающих мира, но алкоголь сгубил карьеру игрока.

В 2002-2004 годах бразилец здорово проявил себя в итальянской "Парме" и удостоился перехода в более известный клуб - миланский "Интер". Там он хорошо начинал, но затем начались бары, дискотеки, ночные клубы, лишний вес. Естественно ни о каких тренировках речи быть не могло.

Футболист в своё оправдание говорил о депрессии из-за смерти отца и о чувстве счастья только в моменты принятия алкоголя.

"Я пил каждую ночь и пил всё, что мог: вино, виски, водку, пиво. Я не знал, как скрывать это, поэтому приходил пьяным на утренние тренировки. Врачи укладывали меня спать на базе. "Интер" говорил СМИ, что у меня мышечные проблемы," - рассказывал футболист Football Italia.

Позже Адриано признавался, что проблема была в его окружении, которое ничего не делало. "Мои друзья приглашали меня на вечеринки с женщинами и алкоголем, не думая ни о чём. Вернувшись в Бразилию, я отказался от миллионов, но получил счастье", - вспоминал футболист.

В 2009 году Адриано попытался взяться за ум, вернулся на родину во "Фламенго", где выиграл чемпионат Бразилии и стал его лучшим бомбардиром. Но вскоре всё началось по новой.

Растолстевший футболист пытался закрепиться в итальянской "Роме", но эта попытка ни к чему не привела. Футболист то и дело оказывался в центре различных скандалов.

В 2011 году 20-летняя девушка утверждала, что Адриано выстрелил ей в руку из пистолета.

С 2010 по 2016 год Адриано сменил шесть клубов, но контракты с ним регулярно расторгались. "Новый Роналдо" так и не смог нигде заиграть. Более того, футболист ни в одной из этих команд не смог сыграть больше пяти матчей.

Сегодня 38-летний бразилец продолжает губить себя алкоголем, а последнее видео с ним в главных ролях, только подтверждает, что у Адриано до сих пор проблемы с зависимостью. Очень жаль, что алкоголь оказался сильнее большого таланта.

Адриано провёл за сборную Бразилии 27 голов в 48 матчах, а в 2016 повесил бутсы на гвоздь в американском клубе "Майами Юнайтед".