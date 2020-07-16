"Я услышала хруст её руки". Российская боец одержала первую победу в UFC

Первой соперницей Джоджуа в UFC стала канадка Сара Морас. Тогда для Лианы всё сложилось не очень удачно и она уступила в третьем раунде. Урок был усвоен, Лиана спустилась на весовую категорию ниже и 16 июля она одержала свою первую победу в UFC.

Бой Джоджуа и румынки Дианы Белбита состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби и завершился досрочной победой Лианы в первом раунде болевым приёмом.

После победы она рассказала, что в момент проведения приема её соперница получила перелом руки.

"Когда я во второй раз закинула ноги, то услышала хруст её руки. Потом я услышала как она начала кричать, тогда я её отпустила и рефери подбежал нас разнимать", - сказала Джоджуа в интервью UFC Russia.

25-летняя Лиана Джоджуа в UFC официально представляет свою родную Грузию. Всего на её счету восемь побед и три поражения в смешанных единоборствах.