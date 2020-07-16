Эстонские ученые будут искать Covid-19 в сточных водах. На это потратят 868 000 евро

Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс отметила, что несмотря на снижение уровня заболеваемости, есть вероятность новой волны распространения вируса этой осенью. "Мы должны быть способны заметить возвращение Covid-19 как можно скорее", - сказала Репс и добавила, что чем раньше и точнее отреагировать, тем меньше будет урон.

"Эстонские ученые вкладываются в это разным образом, к примеру, под руководством профессора Рут Калда проводится тестирование людей, и теперь планируется исследование сточных вод. Опыт других стран показывает, что это научно обосновано и наши ученые ранее использовали такой метод. Мы благодарны ученым и надеемся получить максимум от данной системы", - сказала Майлис Репс.

Министерство образования и науки сообщило, что международный опыт показывает, что в пробах сточных вод можно обнаружить следы вируса до появления клинических пациентов. Мониторинг сточных вод также предоставляет раннюю информацию о региональном распространении инфекции.

Планируется взять пробы сточных вод во всех уездных центрах, а также в нескольких крупных городах и отдельных местах, таким как Таллиннские аэропорт и порт, пограничные пункты и т. д.

При сборе проб Тартуский университет сотрудничает с Эстонским центром исследований окружающей среды и предприятиями, которые занимаются очисткой городских сточных вод.

Мониторинг планируется с августа по декабрь. Стоимость исследований — 868 000 евро.

Заведуют проектом профессор Тартуского университета Танель Тенсон и старший научный сотрудник Вельо Кисанд. Исследовательская группа сотрудничает с профессором Ирьей Лутсар и профессором Андресом Меритса.