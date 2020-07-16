Кариньш об ограничениях в связи с Covid-19: первоочередным является здоровье народа

Напомним, введенные сейчас ограничения на время работы мест общественного питания и число людей за столиками установлены до 1 сентября.

На вопрос, если распространение Covid-19 снова снизится, может ли быть принято решение о снижении ограничений раньше, например, с 1 августа, Кариньш ответил, что очень важно не увязнуть в вопросе нынешних правил.

Премьер обратил внимание на то, что правительство в своих действиях руководствуется рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) и что SPKC оценивает ситуацию мониторинга на четырехнедельном этапе.

Кариньш пояснил, что улучшившаяся на протяжении нескольких дней ситуация не означает, что это гарантировано на более долгое время. Улучшения происходят благодаря установленным ограничениям, и нет основания считать, что болезнь закончилась, поскольку это не так, отметил он.

Премьер также указал, что в Латвии по сравнению с некоторыми другими странами Европы нет почти никаких ограничений. Предпринимателям куда лучше, когда люди здоровы и могут использовать предложенные ими услуги, а не когда люди толпятся и увеличиваются риски роста числа заболеваний, что, в свою очередь, привело бы к введению новых ограничений.

Премьер обратил внимание на то, что распространение Covid-19 в мире продолжается и это несчастье серьезно затронуло ближайшие к Латвии страны - Швецию, Россию, Беларусь и Украину, - где заболеваемость значительно выше безопасного для Европы уровня, поэтому эти страны и были включены в так называемый "красный" список.

Кариньш отметил, что сейчас вызовом является обеспечение того, чтобы наблюдаемая в соседних странах большая заболеваемость Covid-19 не прижилась в Латвии, поэтому правительство и приняло решения о выявлениии всех въезжающих и о соблюдении норм самоизоляции.

Как сообщалось, правительство одобрило поправки, которые позволяют лишать ВНЖ или аннулировать визы тех представителей третьих стран, которые не соблюдают условия самоизоляции.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич уточнил, что перед аннулированием визы или ВНЖ у человека будет право дать объяснения и каждый случай будет анализироваться индивидуально. Этим займется Управление по делам гражданства и миграции.

Штраф для нарушителей самоизоляции составит до 2000 евро.

Также приостанавливается выдача виз категории D до момента, пока в стране, где живет претендент на визу, заболеваемость Covid-19 не снизится до 16 случаев на 100 000 жителей.