Лиепайский участок разыскивает несовершеннолетнюю Екатерину; она могла направиться в Ригу

Лиепайский участок Госполиции Курземского региона разыскивает без вести пропавшую Екатерину Нилину 2005 года рождения. 13 июля в 12:00 она вышли из дома в Лиепае по улице Паста и до сих пор не вернулась. Есть вероятность, что девочка направилась в сторону Риги.
Приметы: рост 160 см, вес 55 кг, темные волосы, голубые глаза.
На ногах были черно-розовые кроссовки Nike, на спине - розовая сумка Nike.
Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, позвонив по номеру 110.
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