Лиепайский участок разыскивает несовершеннолетнюю Екатерину; она могла направиться в Ригу

Лиепайский участок Госполиции Курземского региона разыскивает без вести пропавшую Екатерину Нилину 2005 года рождения. 13 июля в 12:00 она вышли из дома в Лиепае по улице Паста и до сих пор не вернулась. Есть вероятность, что девочка направилась в сторону Риги.