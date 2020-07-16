Количество пассажиров в поездах и автобусах сократилось на треть

Сеть автобусных маршрутов уменьшилась, поскольку не все маршруты были автоматически возобновлены по окончании чрезвычайного положения. В настоящее время возобновление каждого рейса оценивается отдельно. В то же время маршрутная сеть железнодорожного транспорта осталась такой же, как и до введения чрезвычайного положения.

Дирекция отметила, что до объявления чрезвычайного положения количество пассажиров, перевозимых в поездах и региональных автобусах, было схоже с данными прошлого года, однако за время чрезвычайного положения оно значительно сократилось.

Наибольшее сокращение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года было на междугородних автобусных маршрутах и маршрутах местного значения в Видземском регионе, где количество пассажиров сократилось на 35%. Количество пассажиров в Рижском регионе уменьшилось на 34%, в Земгальском регионе - на 33%, в Латгальском регионе - на 31%, а в Курземском регионе - почти на 18%.

В то же время количество перевезенных поездами пассажиров за первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года уменьшилось на 31%.

Плоне отметила, что с середины мая количество пассажиров в региональных автобусах постепенно увеличивается. В апреле по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года количество перевезенных пассажиров сократилось на 68%, в мае - на 58%, а в июне - на 37%. На сегодняшний день количество пассажиров, перевозимых в поездах и региональных автобусах, по сравнению с периодом до чрезвычайного положения возобновилось на 75%. Жители Латвии чаще всего пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до места работы, государственных или муниципальных учреждений, торговых точек.

Несмотря на то, что ограничения в общественном транспорте с 1 июля были сняты, Автотранспортная дирекция рекомендует пассажирам соблюдать максимальную дистанцию от других пассажиров, покупать билеты онлайн, а при очной покупке оплачивать их банковской картой и, если автобус или поезд переполнены, использовать маску.