"Мова - это оружие". На Украине спорят о русском языке в школах

Проект Бужанского был отвергнут профильным комитетом парламента. По расчетам правительства, его реализация будет стоить государственному бюджету почти 60 млн гривен (более 2 млн долларов) - в основном речь идет о печати русскоязычных учебников.

Однако сам автор документа убеждает Би-би-си: цена возобновления справедливости в украинских школах сопоставима со стоимостью постройки одного километра дороги в рамках масштабного госпроекта Владимира Зеленского, то есть вполне подъемная для государства сумма.

К тому, что против его проекта решительно настроены тысячи людей, вышедших к парламенту, Бужанский относится философски. "Я уважаю право каждого гражданина на мирный протест. Рад, что мои соотечественники неравнодушны, патриотичны, это хорошо, я это приветствую. Сожалею о том, что, думаю, участники митинга, знают суть этого проекта только со слов депутатов от "Европейской солидарности". То есть в законе идет речь об одном, а они протестуют против другого", - говорит он.

"Борьба за вчерашний день"

Аргументация Бужанского не впечатляет Данилу и Степана. Двое молодых людей родом из Нежина Черниговской области говорят, что с содержанием проекта 2362 ознакомлены, и он им категорически не нравится.

Они пришли к Верховной Раде с нарисованным от руки на картонке плакатом.

На одной его половине большими буквами написано "Україна - не Росія". На второй - нецензурный призыв всем, кого не устраивает нынешнее языковое законодательство, уезжать в Россию. Плакат то и дело фотографируют другие участники митинга. Молодым людям нравится это внимание, и они охотно рассказывают о своем отношении к проекту Бужанского.

"Понятно, что этот закон касается только одного процента школ. Но так они зондируют почву, измеряют настроение общества. Если пройдет сейчас, они начнут менять языковое законодательство дальше, дойдут и до остальных школ, а потом и до садиков", - говорит один из них.

"Дома - хоть по-марсиански": участники митинга подчеркивали, что они не посягают на право украинцев использовать в частном общении любой удобный им язык. BBC

"Ну и Бужанский же на самом деле борется за вчерашний день. Украинский язык столько времени унижали, столько запрещали. Сейчас первые какие-то ростки появились, а чувак пытается все назад отмотать", - добавляет его коллега.

К Даниле и Степану подходит пожилой дядька в вышиванке. Он пристально всматривается в их плакат и солидно говорит: "Хлопцы, по сути все написано правильно, но не надо материться, мы не должны уподобляться москалям". Недовольство вызывает нецензурный глагол, призывающий оппонентов удалиться из страны.

"Можно зачеркнуть пару букв и оставить просто "дуйте", - предлагает он. - Много есть вариантов, украинский язык богатый".