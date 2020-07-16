Чт, 16.07.2020
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Две партии не смогли подать списки на выборы в Рижскую думу; им нужно исправить недочеты

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Двум партиям в четверг, 16 июля, не удалось подать списки на выборы в Рижскую думу, принимая во внимание констатированные недочеты, сообщает агентство LETA.

Одна из партий не ввела в электронную систему имена и фамилии кандидатов, в свою очередь у второго потенциального списка не было выданного партией полномочия для подачи списка, рассказал глава Центральной избирательной комиссии Юрис Кокинс.

Обе партии, которые Кокинс не назвал, еще могут исправить недочеты, чтобы повторно внести списки. Он допустил, что недочеты связаны с тем, что отдельные партии не работают все время и поэтому не знают всех условий.

Напомним, в четверг списки планировали подать Партия действия и партия "Национальный союз Taisnīgums", но сделано этого не было.

Подача списков проходит до 20 июля, а внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся в конце августа.

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