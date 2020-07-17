Тамара Глоба: в ближайшие выходные три знака Зодиака будут успешны как никогда

Телец

Для Тельцов предстоящие выходные станут весьма удачными в плане любви и романтических отношений - именно эти дни, по мнению астролога, будут наиболее подходящими для того, чтобы попытаться найти свою половинку. Ну а поскольку Вселенная будет проявлять по отношению к Тельцам свою благосклонность, у них все должно получиться.

При этом и в остальных сферах жизни у представителей данного знака будут заметны позитивные сдвиги, ведь, как известно, любовь творит чудеса.

Тамара Глоба лишь советует Тельцам следить за порядком в доме, тогда и в финансовом плане у них все сложится превосходно.

Козерог

Для Козерогов 18-19 июля астролог называет временем глобальных перемен, потому что они будут касаться всех сфер жизни этих людей, будь то работа, дом, отношения, бизнес или что-то еще. Если профессия не приносит морального или материального удовлетворения, то представители этого знака Зодиака смело могут расширять горизонты своего профессионализма, уверяет Тамара Глоба.

Главное - все взвешивать и быть осторожными, продумывать ситуации и тщательно их анализировать. Все остальное решит сама Вселенная.

А еще астролог советует Козерогам немного поработать над своим имиджем - сменить прическу или обновить гардероб - это придаст им уверенности и позитива, что немаловажно в достижении целей.

Стрелец

Стрельцам в выходные Тамара Глоба советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, для чего необходимо сохранять уравновешенность и спокойствие.

Вселенная будет принимать непосредственное участие в судьбе этих людей, что позволит им уже очень скоро ощутить кардинальные перемены в жизни.

При этом астролог рекомендует Стрельцам не лениться и проявлять больше активности. В этом случае они не просто усовершенствут свои навыки и накопят багаж новых знаний, но и сумееют воплотить в реальность свои мечты.