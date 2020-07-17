Как Россия использует информацию разведки США, чтобы в Европе "охотиться" на чеченских диссидентов

То, что Россия использует полученную разведкой США информацию в таких целях, изданию подтвердили три источника в правозащитных и разведывательных структурах Европы.

За время полномочий нынешнего президента США Дональда Трампа увеличился обмен чувствительной информацией между США и Россией. Увеличение объема обмена информацией - инициатива администрации Трампа, цель которой - улучшить отношения между Россией и США.

Россия регулярно использовала этот порядок, чтобы получить информацию о чеченских диссидентах, критикующих лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В то же самое время сама Россия не выразила большого интереса к тому, чтобы предоставлять интересующую США информацию.

Россия активно выступает против сбежавших из страны чеченских диссидентов, в том числе и убивая их. Иногда российские службы просили помощь стран Запада, чтобы выяснить, где именно находятся оппоненты Кадырова.

Ранее несколько должностных лиц разведки США подтвердили, что существует такой обмен новой разведывательной информацией между США и Россией. Американская разведка такую схему посчитала бессмысленной, однако службы вынуждены в ней участвовать, принимая во внимание соответствующее распоряжение администрации Трампа.

Информационные источники выразили мнение, что Россия эту схему обмена информацией использовала в одностороннем порядке в корыстных целях.

Просьбы России о помощи было слабо замаскированы в категорических требованиях предоставить информацию о местонахождении чеченских и других российских диссидентов в различных местах Европы. Россия интересовалась диссидентами, покинувшими Чечню и получившими убежище в Европе.

Как указал Business Insider источник в полиции Франции, представители России регулярно нарушали процедуру обмена информацией, настойчиво требуя информацию о людях, о которых они сами хорошо знали, что эти люди находятся под защитой полиции в связи с возможными угрозами.

"Менталитет России таков, что любой чеченец, желающий независимости от Москвы или возражающий Кадырову, - исламский экстремист, такой же как боец "Исламского государства", которого нужно убить",

- отметил информационный источник.

С 2004 года в Европе были убиты более десятка чеченских диссидентов. Тень подозрений в этих убийствах во многих случаях падает на спецслужбы России или подчиненных Кадырову силовых структур Чечни.

Активность России по отношению к "охоте" на чеченских диссидентов подтвердил и источник в НАТО.

Этот источник указал, что НАТО в определенной сфере было вынуждено ограничить сотрудничество с США, принимая во внимания опасения, что часть разведывательной информации может попасть в распоряжение России.

Источник НАТО выразил удивление, что Россия интересовалась главным образом чеченцами в Европе, а не, например, гражданами России, воюющими в Сирии.

"Если все эти чеченцы - террористы, то почему мы главным образом получаем требования предоставить информацию о блогерах и бывших чеченских боевиках из девяностых годов? Что с теми чеченцами и дагестанцами, которые в большом количестве воюют в Сирии?"

- спрашивает информационный источник.

И третий источник, представляющий страну-участницу НАТО в Центральной Европе, подтвердил усиленный интерес России к оппонентами режима Кадырова.

Этот источник также указал, что Россия активно распространяла дезинформацию о разыскиваемых чеченских диссидентах. Это было сделано с целью, чтобы потом сказать, что убитые чеченцы получили по заслугам.