Фото ⟩ Зеленые зоны отдыха и торговые места. Как улица Тербатас превращается в пешеходную

С 15 июля по 16 августа закрыта для движения транспорта улица Тербатас, которая превратилась в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий.
Движение транспорта закрыто с 21.45 15 июля на участках ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Матиса и от ул. Матиса до въезда на Видземский рынок. Исключение составит оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров. Улица будет передана в распоряжение пешеходов и открыта для торговли 17 июля.
На улице Тербатас будут оборудованы зеленые зоны, расширены террасы заведений общественного питания, по выходным будет проходить культурно-развлекательная программа.
О том, как происходит превращение улицы в пешеходную, смотрите в галерее:
Галерея: на улице Тербатас оборудуют зеленые зоны отдыха и торговые места
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