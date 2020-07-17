Жители жалуются на шум мотоциклов по ночам; полиция бессильна

Особенно злы на шумных мотоциклистов жители улицы Кр. Валдемара в Риге.

"Я даже обращалась в полицию, но мне с большим равнодушием ответили, что мотоциклисты ездят по всей Латвии! Считаю, что у этих людей, наверное, комплексы неполноценности - они с таким ревом едут, что я просыпаюсь. Для пожилых людей это не трагедия, но здесь живут и маленькие дети", - рассказала жительница Инга.

Полиция поясняет, что бороться с уличными хулиганами такого типа невозможно.

"На улицах полиция проверку звука не проводит - у нас нет ни законодательства, ни штрафов, ни других средств влияния. Исключение лишь, когда с CSDD проводит проверки техосмотра на улицах, тогда возможно констатировать, не перестроена ли у мотоцикла выхлопная система, что и создает такой шум", - отметили в Госполиции.