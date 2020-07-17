В четверг в ДТП пострадали 14 человек, большинство из них - велосипедисты

В четверг в Латвии было зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек, в основном велосипедисты, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала четырех водителей, за превышение скорости оформлено 133 протокола.
В целом полиция вчера оформила 374 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.
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