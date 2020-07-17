Фото ⟩ Новая прическа Меган Маркл восхитила пользователей Сети

38-летняя супруга принца Гарри появилась с длинными выпрямленными волосами и майке голубого цвета. Согласно словам звездного стилиста Джеймса Джонсона, новый образ придает девушке "профессиональный" внешний вид, при этом подчеркивая уровень "крутизны", соответствующий ее жизни в Лос-Анджелесе.

Пользователи Сети сразу же стали обсуждать новый имидж герцогини Сассекской, при этом некоторые предположили, что она сделала наращивание волос.

"Ее волосы почти всегда были убраны. С чего вы взяли, что сейчас они наращенные?" - выступила в защиту одна пользовательница. Многие все же оценили внешний вид Меган, отметив, что она "вернулась" - никаких королевских причесок и дресс-кодов.