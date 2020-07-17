Видео ⟩ "Извиняюсь за хвост моего кота": питомец политика практически сорвал онлайн-заседание

Николсон обсуждал вопрос субтитров в детских ТВ-передачах, когда внезапно на экране появился хвост кота по кличке Рохо.

"Извиняюсь за хвост моего кота",

- сказала политик. который сначала пытался продолжить свою речь. Но хвост так и не пропадал с экрана.

"Рохо, опусти хвост, пожалуйста",

- сказал Николсон, после чего поднялась волна смеха от участников совещания.

В итоге ролик стал вирусным - и хозяину кота не оставалось ничего другого, кроме как показать своего любимца миру.

Как выяснилось, похоже, что Рохо стал очень популярен не только в западных СМИ, но и в Японии, рассказал политик в своем Twitter-аккаунте.

Видео: Кот мешает вести заседание