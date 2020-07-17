Пт, 17.07.2020
Со средней латвийской зарплатой во Вьетнаме ты можешь жить как президент! Путешественник Роберт Витолс

Видео ⟩ "Извиняюсь за хвост моего кота": питомец политика практически сорвал онлайн-заседание

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В очередной раз пристальное внимание пользователей Сети вызвало видео с котиками! В этот раз шотландский политик Джон Николсон проводил заседание по культуре, медиа и спорту, когда вдруг на экране возник огромный кошачий хвост. 

Николсон обсуждал вопрос субтитров в детских ТВ-передачах, когда внезапно на экране появился хвост кота по кличке Рохо. 

"Извиняюсь за хвост моего кота",

- сказала политик. который сначала пытался продолжить свою речь. Но хвост так и не пропадал с экрана. 

"Рохо, опусти хвост, пожалуйста",

- сказал Николсон, после чего поднялась волна смеха от участников совещания. 

В итоге ролик стал вирусным - и хозяину кота не оставалось ничего другого, кроме как показать своего любимца миру.

Как выяснилось, похоже, что Рохо стал очень популярен не только в западных СМИ, но и в Японии, рассказал политик в своем Twitter-аккаунте. 

Видео: Кот мешает вести заседание

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ