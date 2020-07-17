Видео ⟩ "Извиняюсь за хвост моего кота": питомец политика практически сорвал онлайн-заседание

В очередной раз пристальное внимание пользователей Сети вызвало видео с котиками! В этот раз шотландский политик Джон Николсон проводил заседание по культуре, медиа и спорту, когда вдруг на экране возник огромный кошачий хвост.
Николсон обсуждал вопрос субтитров в детских ТВ-передачах, когда внезапно на экране появился хвост кота по кличке Рохо.
"Извиняюсь за хвост моего кота",
- сказала политик. который сначала пытался продолжить свою речь. Но хвост так и не пропадал с экрана.
"Рохо, опусти хвост, пожалуйста",
- сказал Николсон, после чего поднялась волна смеха от участников совещания.
В итоге ролик стал вирусным - и хозяину кота не оставалось ничего другого, кроме как показать своего любимца миру.
Good morning! pic.twitter.com/tS02iHi0lc— JOHN NICOLSON M.P. (@MrJohnNicolson) July 17, 2020
Как выяснилось, похоже, что Рохо стал очень популярен не только в западных СМИ, но и в Японии, рассказал политик в своем Twitter-аккаунте.
Seems Rojo is now big in Japan. #Rojaville #Japan #CatsOfTwitter pic.twitter.com/5yD6vBEZIt— JOHN NICOLSON M.P. (@MrJohnNicolson) July 16, 2020
Видео: Кот мешает вести заседание
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