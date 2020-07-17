"Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании

Футболисты мадридского "Реала" в предпоследнем туре Ла Лиги обыграли "Вильярреал" (3:1) и завоевали титул чемпиона Испании.
Таким образом, команда из Мадрида стала чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017.
Стоит отметить защитников "Реала" Марсело и Серхио Рамоса, которые выиграли 22-й по счёту трофей в составе "сливочных". Футболисты стали самыми титулованными в истории испанского клуба.
Что касается тренера "Реала" Зинедина Зидана, то для француза это второе чемпионство в тренерской карьере и 11-й трофей во главе "Реала".
Последние два года в чемпионате Испании доминировала "Барселона", на счету которой 26 побед в Ла Лиге. В этом сезоне каталонская команда заняла второе место. Кроме того, впервые с 2014 года "Барселона" не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании.
Интересно, что за последние 15 лет кроме "Реала" и "Барселоны" только одной команде удалось завоевать титул - это сделал мадридский "Атлетико" в сезоне-2013/2014.
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