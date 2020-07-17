"Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании

Таким образом, команда из Мадрида стала чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017.

Стоит отметить защитников "Реала" Марсело и Серхио Рамоса, которые выиграли 22-й по счёту трофей в составе "сливочных". Футболисты стали самыми титулованными в истории испанского клуба.

Что касается тренера "Реала" Зинедина Зидана, то для француза это второе чемпионство в тренерской карьере и 11-й трофей во главе "Реала".

Последние два года в чемпионате Испании доминировала "Барселона", на счету которой 26 побед в Ла Лиге. В этом сезоне каталонская команда заняла второе место. Кроме того, впервые с 2014 года "Барселона" не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании.

Интересно, что за последние 15 лет кроме "Реала" и "Барселоны" только одной команде удалось завоевать титул - это сделал мадридский "Атлетико" в сезоне-2013/2014.