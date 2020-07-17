ВИДЕО ⟩ Майк Тайсон проведёт поединок с белой акулой

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон готовится к возвращению в спорт, но перед тем как снова выйти на ринг, он примет участие в одном необычном мероприятии. Тайсон согласился принять участие в телешоу канала Discovery под названием "Неделя акул".
Британский таблоид The Mirror сообщает, что американец проведёт бой с одним из самых страшных хищников на планете - белой акулой. Пока, правда, не совсем понятно в каком формате пройдёт бой. Ожидается, что поединок состоится 9 августа.
Who you got in @MikeTyson vs. Jaws?— Shark Week (@SharkWeek) July 15, 2020
The heavyweight champ joins #SharkWeek August 9 on @Discovery. pic.twitter.com/Ffq6IkRlY9
Напомним, что совсем недавно 54-летний Тайсон объявил о возвращении в бокс ради нескольких выставочных поединков. Сообщалось, что американец проведёт три боя, а все вырученные деньги будут направлены на благотворительность.
Майк Тайсон завершил профессиональнкую карьеру в 2005 году. На его счету 50 побед (44 нокаутом) и 6 поражений.
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