Пт, 17.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Майк Тайсон проведёт поединок с белой акулой

Майк Тайсон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон готовится к возвращению в спорт, но перед тем как снова выйти на ринг, он примет участие в одном необычном мероприятии. Тайсон согласился принять участие в телешоу канала Discovery под названием "Неделя акул".

Британский таблоид The Mirror сообщает, что американец проведёт бой с одним из самых страшных хищников на планете - белой акулой. Пока, правда, не совсем понятно в каком формате пройдёт бой. Ожидается, что поединок состоится 9 августа.

Напомним, что совсем недавно 54-летний Тайсон объявил о возвращении в бокс ради нескольких выставочных поединков. Сообщалось, что американец проведёт три боя, а все вырученные деньги будут направлены на благотворительность.

Майк Тайсон завершил профессиональнкую карьеру в 2005 году. На его счету 50 побед (44 нокаутом) и 6 поражений.

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