ВИДЕО ⟩ Майк Тайсон проведёт поединок с белой акулой

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон готовится к возвращению в спорт, но перед тем как снова выйти на ринг, он примет участие в одном необычном мероприятии. Тайсон согласился принять участие в телешоу канала Discovery под названием "Неделя акул".