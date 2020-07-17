Умер отец Денниса Родмана. У него было 29 детей от 16 женщин

Сообщается, что Филандер Родман скончатся в городе Анхелес на Филиппинах. В этой стране он проживал с начала 1970-х годов.

Rappler также сообщает, что одна из внучек Филандера обратилась к Деннису Родману за помощью для оплаты похоронных услуг. Также была создана платформа для пожертвований.

Деннис Родман является самым известным среди детей Филандера Родмана. Всего у него как минимум 29 детей от 16 женщин. В 2011 году Деннис Родман заявлял, что у него нет отца, но год спустя во время турне по Азии Деннис всё-таки решил встретиться и примириться с отцом, которого не видел 42 года.