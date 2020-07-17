Более половины жителей Латвии с Covid-19 - рижане

За последние сутки число зараженных Covid-19 больше всего выросло в Риге, где зарегистрировано четыре из шести констатированных случаев, свидетельствует информация Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Число заболевших в Риге составляет 57% от всех зарегистрированных активных случаев в Латвии.
Всего из шести зарегистрированных за сутки инфицированных четверо живут в Риге, один в Лиепае и еще один в Огрском крае.
Таким образом, в Риге число заболевших Covid-19 выросло до 76 человек, а в Лиепае и Огрском крае их число не превышает пяти.
Согласно данным SPKC, три зараженных - в возрастной группе от 20 до 29 лет, два - от 50 до 59 лет, а еще один - от 30 до 39 лет.
Напомним, за прошедшие сутки сделано 2189 тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
SPKC установил, что три человека были в контакте с заболевшим, еще один человек вернулся из-за рубежа. По двум случаям SPKC выясняет пути заражения.
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 177 885 тестов на Covid-19, заболели 1185 человек, 31 умер. Выздоровели 1022 человека.
За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.
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