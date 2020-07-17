Пт, 17.07.2020
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СМИ: Инициатором развода с Асмус стал Харламов

Кристина Асмус и Гарик Харламов

ФОТО: Instagram

Журналистам стало известно, что бракоразводный процесс начал 39-летний Гарик Харламов. Об этом сообщает СтарХит со ссылкой на Telegram-канал Mash. 

Как сообщается, Харламов подготовил соответствующие документы для суда.

Издания отмечают, что многие фанаты были уверены, что инициатор расставания - именно Асмус. Комик и сам говорил в личном блоге, что у него невыносимый характер, с которым сложно смириться. 

Напомним, 22 июня как гром среди ясного неба прозвучала новость о разводе одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Кристины Асмус и Гарика Харламова. 

Многие полагают, что Гарик не смог простить жене провокационный эпизод в фильме "Текст", хотя и защищал ее публично. 

Сами супруги никак не комментируют эту информацию!

Как сообщается, звезды планируют поддерживать дружбу ради общей дочери Анастасии. 

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