Фактический уровень безработицы в июне достиг 9,8%

Согласно данным Государственного агентства занятости, уровень зарегистрированной безработицы в конце июня составлял 8,6%, что также на 0,2 проц. пункта больше, чем в конце мая.

ЦСУ отмечает, что по сравнению с июнем прошлого года уровень фактической безработицы вырос на 3,5 проц. пункта, тогда как уровень зарегистрированной безработицы - на 2,6 проц. пункта.

В июне 2020 года в Латвии насчитывалось 95,2 тыс. безработных, что на 1,7 тыс. больше, чем в мае, и на 34,4 тыс. больше, чем в июне прошлого года. За последние четыре месяца по сравнению с данными по фактической безработице за февраль 2020 года число безработных увеличилось на 24,2 тыс. человек.