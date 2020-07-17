Названы самые высокооплачиваемые профессии в Латвии

По данным ЦСУ, в 2018 году среднемесячная брутто-зарплата капитанов и технических специалистов морских и воздушных судов составляла 3279 евро.

Среди наиболее высокооплачиваемых групп профессий были также руководители сферы информационно-коммуникационных технологий (2931 евро), программисты, разработчики приложений и аналитики (2644 евро), врачи (2543 евро), старшие юристы (2162 евро), старшие специалисты по базам данных и сетям (2106 евро), бортовые экипажи и работники смежных профессий (2034 евро) и старшие специалисты по торговле, маркетингу и связям с общественностью (2021 евро).

В то же время продавцы различных товаров (за исключением продуктов питания) на улицах, стадионах, в кинотеатрах, театрах и других общественных местах в среднем в месяц получали 518 евро до уплаты налогов, что является самым низким показателем среди всех групп.

Низкими были также зарплаты нянь и помощников преподавателей - 588 евро, сборщиков мусора - 621 евро, подсобных рабочих в производстве продуктов питания - 625 евро, уборщиков домов, гостиниц и офисов - 632 евро, производителей одежды, работников индивидуального ухода, рыбаков и охотников, чьи зарплаты до налогообложения составляли менее 700 евро.

ЦСУ отмечает, что работники обоих полов с высшим образованием получают более высокую заработную плату, чем работники со средним и более низким, а также профессиональным уровнем образования. Женщины в 2018 году зарабатывали в среднем меньше, чем мужчины, во всех группах образования.

Самая высокая средняя почасовая заработная плата была у мужчин и женщин с докторской степенью (12,4 и 10,25 евро соответственно) и степенью магистра (9,8 и 7,57 евро).

У работников с начальным образованием средняя почасовая заработная плата составляла 3,5 евро для мужчин и 3,14 евро для женщин.

В 2018 году самая высокая среднемесячная заработная плата была у работников со стажем работы от 15 до 19 лет, самая низкая - у работников, проработавших менее одного года. Средняя заработная плата значительно не отличалась для сотрудников с опытом работы от одного до девяти лет и тех, кто проработал 30 или более лет в одной компании или учреждении.

По данным ЦСУ, в 2018 году 5,1% всех сотрудников имели оплаченные сверхурочные часы.

Чаще всего оплачиваемые сверхурочные часы регистрировались в профессиональной группе операторов оборудования и станков (11,8%), а реже всего - среди руководителей (1,4%) и старших специалистов (2,4%).