Посетителей кафе Vējš в Лиепае призывают следить за самочувствием - есть риск заражения Covid-19

В случае, если вы почувствуете ухудшение самочувствия, боль в горле, у вас повысится температура, появится кашель, необходимо по телефону связаться со своим семейным врачом.

Lūdzam iedzīvotājus, kas 2020.gada 11. un 12. jūlijā apmeklēja kafejnīcu “Vējš”, Graudu ielā 45, Liepājā,

turpmākās 14 dienas novērot savu veselību un sekot izmaiņām veselības stāvoklī. Plašāk lasi SPKC vietnē https://t.co/AGaWmuupb2…/aktualitat…/preses-relizes/get/nid/838 pic.twitter.com/wBzo1ijw16 — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) July 17, 2020

Ранее SPKC сообщал, что риск заразиться Covid-19 был у тех людей, которые посетили это заведение вечером 5 июля.

Также SPKC напоминает, что в настоящее время оплаченный государством тест на Covid-19 может сдать любой желающий, даже если у него нет симптомов.

Тех жителей Латвии, которые часто посещают общественные места и мероприятия, призывают установить мобильное приложение Apturi Covid.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано шесть новых случаев Covid-19. SPKC установил, что три человека были в контакте с заболевшим, еще один человек вернулся из-за рубежа.