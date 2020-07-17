Посетителей кафе Vējš в Лиепае призывают следить за самочувствием - есть риск заражения Covid-19

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывают людей, посетивших кафе Vējš на ул. Грауду в Лиепае 11 и 12 июля, две недели следить за своим состоянием.
В случае, если вы почувствуете ухудшение самочувствия, боль в горле, у вас повысится температура, появится кашель, необходимо по телефону связаться со своим семейным врачом.
Lūdzam iedzīvotājus, kas 2020.gada 11. un 12. jūlijā apmeklēja kafejnīcu “Vējš”, Graudu ielā 45, Liepājā,— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) July 17, 2020
turpmākās 14 dienas novērot savu veselību un sekot izmaiņām veselības stāvoklī. Plašāk lasi SPKC vietnē https://t.co/AGaWmuupb2…/aktualitat…/preses-relizes/get/nid/838 pic.twitter.com/wBzo1ijw16
Ранее SPKC сообщал, что риск заразиться Covid-19 был у тех людей, которые посетили это заведение вечером 5 июля.
Также SPKC напоминает, что в настоящее время оплаченный государством тест на Covid-19 может сдать любой желающий, даже если у него нет симптомов.
Тех жителей Латвии, которые часто посещают общественные места и мероприятия, призывают установить мобильное приложение Apturi Covid.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано шесть новых случаев Covid-19. SPKC установил, что три человека были в контакте с заболевшим, еще один человек вернулся из-за рубежа.
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