Пт, 17.07.2020
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Посетителей кафе Vējš в Лиепае призывают следить за самочувствием - есть риск заражения Covid-19

ФОТО: Pexels

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывают людей, посетивших кафе Vējš на ул. Грауду в Лиепае 11 и 12 июля, две недели следить за своим состоянием. 

В случае, если вы почувствуете ухудшение самочувствия, боль в горле, у вас повысится температура, появится кашель, необходимо по телефону связаться со своим семейным врачом. 

Ранее SPKC сообщал, что риск заразиться Covid-19 был у тех людей, которые посетили это заведение вечером 5 июля.

Также SPKC напоминает, что в настоящее время оплаченный государством тест на Covid-19 может сдать любой желающий, даже если у него нет симптомов. 

Тех жителей Латвии, которые часто посещают общественные места и мероприятия, призывают установить мобильное приложение Apturi Covid.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано шесть новых случаев Covid-19. SPKC установил, что три человека были в контакте с заболевшим, еще один человек вернулся из-за рубежа.

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