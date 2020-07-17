В бюджете следующего года министерства дополнительно запросили почти 2 млрд евро

Минфин обобщил поданные министерствами и госучреждениями заявки на получение дополнительных бюджетных средств для реализации приоритетных мер.

В общей сложности министерства запросили 1,8 млрд евро в бюджете 2021 года. Такая же сумма запрашивается в бюджете 2022 года, а в бюджете 2023 года министерства запросили 2,14 млрд евро.

Минфин добавляет, что список постоянно уточняется, так как в ходе рассмотрения меры корректируются, а также от министерств поступает информация о дополнительных мерах.

В настоящее время неизвестно, сколько дополнительного финансирования будет доступно в бюджете 2021 года.

Ожидается, что возможности бюджета следующего года станут известны в августе этого года, когда будут обновлены макроэкономические прогнозы Латвии.

В предыдущие годы бюджетные запросы министерств приближались к 1 млрд евро. Например, в бюджете 2020 года министерства на приоритетные меры дополнительно запросили 953,5 млн евро, однако во время утверждения бюджета были поддержаны приоритетные меры министерств на сумму 173,9 млн евро.

Согласно графику утверждения бюджета 2021 года, 18 августа правительство, возможно, рассмотрит отчет о базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы, а также отчет о макроэкономических показателях, прогнозах доходов и баланса государственного бюджета.

Также планируется, что в августе правительство рассмотрит отчет о результатах пересмотра расходов госбюджета и предложения по использованию этих результатов.

18 сентября правительство планирует рассмотреть запросы министерств из госбюджета на 2021, 2022 и 2023 годы. В свою очередь бюджет 2021 года правительство планирует рассмотреть 12 октября.

Подать пакет законопроектов бюджета 2021 года в Сейм планируется 14 октября.