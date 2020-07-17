Самоизоляцию теперь необходимо соблюдать также после посещения Андорры, Исландии и Испании

С ростом заболеваемости Covid-19 впредь самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать также лицам, возвращающимся из Андорры, Исландии и Испании, или пересекшим эти страны транзитом, однако требование самоизоляции отменено для людей, возвращающихся из Чехии, Сербии и Черногории, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Латвии по прежнему необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию лицам, возвращающимся или пересекшим транзитом Швецию, Люксембург, Португалию, Сан-Марино, Румынию, Болгарию и Хорватию.
Кроме того, самоизоляцию необходимо соблюдать, возвращаясь из России, Белоруссии и других третьих стран.
SPKC не рекомендует совершать поездки в вышеперечисленные страны.
Самая высокая заболеваемость Covid-19 среди стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС) на данный момент в Люксембурге, где она составляет 118,4 случая на 100 тыс. жителей.
Далее следует Швеция, где заболеваемость сократилась до 61 случая на 100 тыс. жителей. На третьем месте по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕЭЗ и ЕС находится Португалия, где заболеваемость новым коронавирусом составляет 48,5 случая на 100 тыс. жителей.
Ни одного пациента с Covid-19 пока не зарегистрировано только в Ватикане.
В Латвии заболеваемость новым коронавирусом на данный момент составляет 3 случая на 100 тыс. жителей.
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