Самоизоляцию теперь необходимо соблюдать также после посещения Андорры, Исландии и Испании

В Латвии по прежнему необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию лицам, возвращающимся или пересекшим транзитом Швецию, Люксембург, Португалию, Сан-Марино, Румынию, Болгарию и Хорватию.

Кроме того, самоизоляцию необходимо соблюдать, возвращаясь из России, Белоруссии и других третьих стран.

SPKC не рекомендует совершать поездки в вышеперечисленные страны.

Самая высокая заболеваемость Covid-19 среди стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС) на данный момент в Люксембурге, где она составляет 118,4 случая на 100 тыс. жителей.

Далее следует Швеция, где заболеваемость сократилась до 61 случая на 100 тыс. жителей. На третьем месте по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕЭЗ и ЕС находится Португалия, где заболеваемость новым коронавирусом составляет 48,5 случая на 100 тыс. жителей.

Ни одного пациента с Covid-19 пока не зарегистрировано только в Ватикане.

В Латвии заболеваемость новым коронавирусом на данный момент составляет 3 случая на 100 тыс. жителей.