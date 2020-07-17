В связи с Covid-19 призывают отозваться пассажиров, которые 14 июля ехали из Лиепаи в Ригу

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получили информацию о пассажире, у которого диагностировали Covid-19, и который 14 июля 2020 года в 16:25 передвигался на автобусе Nordeka (номер рейса - 7937) по маршруту Лиепая - Салдус - Рига.