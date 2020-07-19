Звездные страсти ⟩ Ольга Бузова и Дава расстались, а Мирослава Карпович переехала к Прилучному?

RUS TVNET продолжает еженедельную рубрику "Звездные страсти". В ней мы обсуждаем самые громкие, но непроверенные слухи недели. Поехали!
"Недолго музыка играла?"
Вот уже несколько дней в Сети ходят слухи, что телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном.
Поклонники об этом заговорили после публикаций Давы с жалобами про "грустные глаза".
СМИ мгновенно подхватили этот слух и растиражировали на новостных порталах:
"Расстались?" Бузова и Манукян заинтриговали фанатов "молчанием" в Сети, "Пользователи Сети обсуждают расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна", "СМИ: Бузова и Дава могли расстаться после окончания годового контракта на совместный пиар" и так далее.
Если вспомнить историю с "похищением", которая оказалась съемкой, а потом возмущение Ольги по поводу тиражирования неправдоподобной информации, то было бы неплохо подождать официального заявления самой звезды.
Поклонники и фолловеры Ольги и Давы заметили, что их совместные фото и видео не появляются уже давно. Последний подобный пост был 14 июня.
Заинтриговала подписчиков одна из последних публикаций Бузовой.
"Последние дни так плохо и мало спала... Как все-таки хорошо спать и быть во сне. Ведь во сне нет проблем, а даже если плохой сон - то можно проснуться, перевернуть подушку, и проблема решена. Было бы так и в жизни", - написала Ольга.
Пара пока никак не комментирует информацию о возможном расставании. Но, конечно, у СМИ уже появились всевозможные инсайдеры, которые анонимно готовы подтвердить, что у влюбленных все плохо.
Ну что, ждем дальнейших новостей!
"А царь-то ненастоящий!"
Кстати, если вы все пропустили, то одной из жарких тем этой недели была фотосессия Ольги Бузовой для издания Playboy.
Девушка украсила обложку мужского журнала за июль и август 2020 года.
"Вот она - моя четвертая обложка для Playboy Russia", - написала она в Instagram.
Фотографии хорошие. Ольга на них прекрасно смотрится, но подписчики стали разглядывать бюст звезды и активно обсуждать его подлинность.
"Откуда появились сиськи?" - это был самый популярный вопрос в комментариях.
Часть пользователей сошлись на том, что это просто хороший фотошоп.
Сама Бузова на вопросы подписчиков не отвечает. Ее Instagram-аккаунт до сих пор не является публичным. Тем не менее мы предлагаем вам посмотреть некоторые снимки, которые доступны в Сети.
Думайте сами, решайте сами...
"Была у зайчика избушка..."
Если вам надоела Кристина Асмус с ее ангельской внешностью, то можете смело выбирать другую даму, которой СМИ перемывают косточки в последнее время.
Вот уже которую неделю журналисты не оставляют в покое Павла Прилучного и его возможную новую возлюбленную Мирославу Карпович.
Казалось бы, что уже обсуждать! Развод обсудили, совместный отдых обсудили, Агата Муцениеце в комментариях уже ответила, да и сама Карпович в хэштегах не смолчала. Но СМИ подбросили новую партию громких заголовков:
"Я тут хозяйка!": Мирослава Карпович переехала в дом Прилучного", "Звезда "Папиных дочек" отвоевала место под солнцем", "Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного", "Мирослава Карпович переехала в подмосковный коттедж Павла Прилучного" и т. д.
Портал "7дней" якобы нашел соседей, которые подтвердили эти слухи. "Добрые" люди не постеснялись и уже заметили, что Мирослава вела себя вызывающе. Они даже якобы слышали фразу "Я тут хозяйка!".
Кстати, в панельных квартирах слышимость ого-го. Да что нам вам рассказывать, многие наверняка "любят" соседей-музыкантов, ежегодный период ремонтов и прочее.
Теперь можно проверить слышимость в частных домах! Смело делитесь своим мнением на этот счет.
А пока Павел и Мирослава никак не комментируют свои отношения, а мы продолжаем собирать и обсуждать слухи.
На следующей неделе обязательно приготовим для вас что-то "горяченькое". Ведь звездные страсти - это как вечный кипящий котел - в нем всегда жарко!
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