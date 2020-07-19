Звездные страсти ⟩ Ольга Бузова и Дава расстались, а Мирослава Карпович переехала к Прилучному?

"Недолго музыка играла?"

Вот уже несколько дней в Сети ходят слухи, что телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном.

Поклонники об этом заговорили после публикаций Давы с жалобами про "грустные глаза".

СМИ мгновенно подхватили этот слух и растиражировали на новостных порталах:

"Расстались?" Бузова и Манукян заинтриговали фанатов "молчанием" в Сети, "Пользователи Сети обсуждают расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна", "СМИ: Бузова и Дава могли расстаться после окончания годового контракта на совместный пиар" и так далее.

Если вспомнить историю с "похищением", которая оказалась съемкой, а потом возмущение Ольги по поводу тиражирования неправдоподобной информации, то было бы неплохо подождать официального заявления самой звезды.

Поклонники и фолловеры Ольги и Давы заметили, что их совместные фото и видео не появляются уже давно. Последний подобный пост был 14 июня.

Заинтриговала подписчиков одна из последних публикаций Бузовой.

"Последние дни так плохо и мало спала... Как все-таки хорошо спать и быть во сне. Ведь во сне нет проблем, а даже если плохой сон - то можно проснуться, перевернуть подушку, и проблема решена. Было бы так и в жизни", - написала Ольга.

Пара пока никак не комментирует информацию о возможном расставании. Но, конечно, у СМИ уже появились всевозможные инсайдеры, которые анонимно готовы подтвердить, что у влюбленных все плохо.

Ну что, ждем дальнейших новостей!

Давид Манукян и Ольга Бузова ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

"А царь-то ненастоящий!"

Кстати, если вы все пропустили, то одной из жарких тем этой недели была фотосессия Ольги Бузовой для издания Playboy.

Девушка украсила обложку мужского журнала за июль и август 2020 года.

"Вот она - моя четвертая обложка для Playboy Russia", - написала она в Instagram.

Фотографии хорошие. Ольга на них прекрасно смотрится, но подписчики стали разглядывать бюст звезды и активно обсуждать его подлинность.

"Откуда появились сиськи?" - это был самый популярный вопрос в комментариях.

Часть пользователей сошлись на том, что это просто хороший фотошоп.

Сама Бузова на вопросы подписчиков не отвечает. Ее Instagram-аккаунт до сих пор не является публичным. Тем не менее мы предлагаем вам посмотреть некоторые снимки, которые доступны в Сети.

Думайте сами, решайте сами...

"Была у зайчика избушка..."

Если вам надоела Кристина Асмус с ее ангельской внешностью, то можете смело выбирать другую даму, которой СМИ перемывают косточки в последнее время.

Вот уже которую неделю журналисты не оставляют в покое Павла Прилучного и его возможную новую возлюбленную Мирославу Карпович.

Казалось бы, что уже обсуждать! Развод обсудили, совместный отдых обсудили, Агата Муцениеце в комментариях уже ответила, да и сама Карпович в хэштегах не смолчала. Но СМИ подбросили новую партию громких заголовков:

"Я тут хозяйка!": Мирослава Карпович переехала в дом Прилучного", "Звезда "Папиных дочек" отвоевала место под солнцем", "Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного", "Мирослава Карпович переехала в подмосковный коттедж Павла Прилучного" и т. д.

Портал "7дней" якобы нашел соседей, которые подтвердили эти слухи. "Добрые" люди не постеснялись и уже заметили, что Мирослава вела себя вызывающе. Они даже якобы слышали фразу "Я тут хозяйка!".

Кстати, в панельных квартирах слышимость ого-го. Да что нам вам рассказывать, многие наверняка "любят" соседей-музыкантов, ежегодный период ремонтов и прочее.

Теперь можно проверить слышимость в частных домах! Смело делитесь своим мнением на этот счет.

А пока Павел и Мирослава никак не комментируют свои отношения, а мы продолжаем собирать и обсуждать слухи.

На следующей неделе обязательно приготовим для вас что-то "горяченькое". Ведь звездные страсти - это как вечный кипящий котел - в нем всегда жарко!