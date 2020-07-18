Сб, 18.07.2020
Я никогда не чувствовала себя такой одинокой и брошенной. Я сидела с телефоном в одной руке, с положительным результатом на Сovid-19 в другой и плакала. Заболевшая Гульнара о ситуации в Кыргызстане

Фото ⟩ Простились с писателем и публицистом Паулсом Банковским

Прощание с писателем и публицистом Паулсом Банковским

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​Субботним утром в Церкви Марии Магдалины в Риге простились с писателем и публицистом Паулсом Банковским (1973 - 2020). Церемонию посетили как близкие, так и поклонники таланта писателя. TVNET предлагает фотографии с места событий. 

Галерея: Прощание с писателем и публицистом Паулсом Банковским 

Согласно архиву агентства LETA, Банковскис родился в 1973 году в Лигатне, учился в Рижской средней школе прикладного искусства и изучал философию в Латвийском университете. 

Банковскис - писатель и публицист, автор нескольких романов, сборников рассказов и сценариев. За сценарий к фильму Gustavs Klucis. Nepareizais latvietis получил награду "Большого Кристапа", а за детскую книгу Mazgalvīši spēlē mājās - приз Яниса Балтвилкса.

Дважды получал награды в конкурсе романов журнала Karogs и несколько раз выдвигался на приз года Латвийской литературы. В июне этого года вышел новый роман Банковского Pasaules vēsture.

Во время учебы Банковсис в качестве внештатного автора писал для таких изданий, как Literatūra un Māksla, Labrīt, Rīgas Laiks, позднее также для газеты Diena и портала Ir.lv. 

Как известно, в марте прошлого года умерла спутница Банковского - писательница Андра Нейбурга. Сам Банковскис незадолго до смерти поделился странным сообщением, а полиция начала уголовный процесс для выяснения причины смерти писателя и публициста.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ