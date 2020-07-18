Вс, 19.07.2020
Я не разделяю волну эйфории, которая пошла в политизированном сегменте соцсетей: вот, мол, женщины бросили перчатку Лукашенко и едва ли не завтра свергнут режим. Ожидать каких-то чудес не стоит. Александр Класковский, аналитик
1

Применим ли американский опыт для борьбы с коронавирусом в России?

Дональд Трамп

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске: 

  • Чиновники против экспертов от медицины, университеты против Белого дома. Применим ли американский опыт для борьбы с коронавирусом в России?

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 18.07.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ