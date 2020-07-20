Балтия ⟩ Что хранят латвийские архивы КГБ и музей советских памятников в Литве?

Он существует вопреки всем и всему. И это правильное место для истории.

Литовский город-курорт Друскининкай. Тысячи отдыхающих, СПА-отели, лечебные грязи и минеральные воды. А еще - родина знаменитого литовского композитора и художника Микалоюса Чюрлениса. В центре города - его бронзовый памятник. Один из немногих, кому удалось пережить смену эпох в 90-е, когда в странах Балтии после возвращения их независимости один за другим с постаментов снимали советские символы…

Памятник Ленину, много лет простоявший на главной площади Вильнюса, после сноса в 1991-м уцелел благодаря литовскому бизнесему Вилюмасу Малинаускасу. Сегодня и тот Ленин, и еще десятки других - экспонаты его частного парка "Грутас" на юге Литвы.

Создателю этого парка советских памятников уже под 80, но он по-прежнему лично объезжает свои владения, смотрит - все ли в порядке.

Он помнит историю поиска и спасения каждого из памятников. Например, как в середине 80-х из Москвы в Литву везли гипсового Карла Маркса. Но автомобиль попал в аварию и памятник развалился. В Литве испугались и быстро изваяли своего Маркса - и не из какого-то там гипса, а из бронзы. Теперь и он стоит в этом парке.

"Многие были сделаны из бронзы, а людей, желающих взять бронзу - много было повсюду… К каждой скульптуре мог подойти кто хочет. Потому что охраны - такого не было ничего. И мы собирали их из разных городов Литвы…" - говорит создатель парка памятников "Грутас" Вилюмас Малинаускас.

Сын высланного в Сибирь крестьянина, председатель колхоза, вице-чемпион СССР по борьбе, один из первых литовских миллионеров делом своей жизни считает именно сохранение страниц советской истории. Какой бы трагической она ни была для Литвы.

"Я всю жизнь был против тех людей, которые, не создавая ничего сами, ломали что-то. Что ни говори, а это все-таки история тех стран, где они (памятники) стояли - просто так они не появлялись. Это политика или пропаганда или что-нибудь. Думаю, что будущие поколения должны знать, что было и творилось в свое время…" - говорит Малинаускас.

Глядя на то, что сегодня происходит с памятниками в США, Вилюмас вспоминает Литву начала 90-х. Ведь многие из тех, кто тридцать лет назад кричал "долой!", сегодня приводят на экскурсии в этот парк своих детей…

Его парк "Грутас" - это 20 гектаров истории, более 150 памятников в музее под открытым небом...

Год-два - больше парк не продержится, говорили ему многие. Прошло два десятилетия, и сегодня это одно из самых популярных туристических мест Литвы. Отношение литовцев, всех местных жителей к собственной истории медленно, но все-таки меняется.

Вилюмас Малинаускас не смешивал преступные деяния живых советских вождей с их каменными фигурами. Не боялся стать неугодным, отбиваясь как от ненавистников советского строя, так и от его защитников, для которых памятники в парке развлечений - это кощунство. Но страсти с годами улеглись. И все больше приезжающих сюда людей считают: сохранив то, что многие стремились разрушить, этот человек словно опередил время.

Чтобы помнили. И понимали: "почему мы сегодня так живем".