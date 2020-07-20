Балтия ⟩ Что хранят латвийские архивы КГБ и музей советских памятников в Литве?

RUS TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Последняя песнь чекистов. Или что хранят латвийские архивы КГБ.
- И Ленин такой молодой... Как сохранить историю и убить тирана. Литовский опыт.
Видео: Что хранят латвийские архивы КГБ?
Почти 30 лет в Латвии спорили: надо ли публиковать секретные архивы КГБ? СССР развалился столь стремительно, что советские чекисты, убегая из Латвии, не успели уничтожить часть документов.
Так в руки новой власти попала картотека агентов КГБ - тех латвийцев, которые тайно сотрудничали с советскими органами госбезопасности.
Но выносить ее на всеобщий доступ политики не решились. Все понимали, что в этой картотеке наверняка фигурируют и знаменитые на всю страну люди. Все тайное стало явным лишь в декабре 2018 года.
Государственный архив Латвии. Только в этом хранилище - а их здесь несколько - более ста тысяч дел из архивов КГБ. Здесь хранят дела так называемых антисоветчиков.
"В сталинское время приговоры были гораздо суровее. И там 25 лет заключения - это ничего особенного, это общеизвестно, но давали, конечно, и меньше! В послесталинский период даже по уголовному кодексу 61-го года - больше 15 лет заключения давать было нельзя. Дальше уже шла высшая мера - расстрел", - говорит старший эксперт отдела документов госархива, один из главных исследователей наследия КГБ в Латвии, историк Гинтс Зелменис.
В годы советской оккупации по политическим причинам было репрессировано более 100 тысяч человек.
- ДЕЛО N… ЯНИСА ЗЕМТАУТИСА
На полках Латвийского госархива пылится папка с делом Яниса Земтаутиса. В 50-м, будучи школьником, он был членом так называемой группы национального сопротивления, которая занималась антисоветской пропагандой. Его брата, студента, за такую же деятельность расстреляли, а старшеклассника Яниса приговорили к 15 годам лагерей и отправили в Воркуту... Сегодня Янису Земтаутису под 90. Но он помнит все, что произошло с ним в его родном городе Бауске ровно 70 лет назад...
"Выпускной в школе был 23 июня 1950 года. И всю нашу группу как раз арестовали. Одного взяли 19 июня, другого - 20-го, меня взяли 22 июня, а одного парня забрали прямо с выпускного бала", - говорит Янис Земтаутис.
На фасаде школы в его честь установили памятную табличку. Надпись на латышском гласит: "В этой школе училась молодежная группа национального сопротивления, которая пожертвовала своей молодостью ради борьбы с оккупационной коммунистической властью".
"Я - единственный из всех, кто дожил до сегодняшних дней", - говорит мужчина.
Перед отправкой в Сибирь Яниса перевезли из Бауски в Ригу - в так называемый "угловой дом", известный как "подвалы ЧК". Здесь его держали в заключении, тут же - допрашивали. Со времен КГБ тут практически ничего не изменилось… Сейчас здесь музей. Спустя полвека после своего ареста и пребывания в этих стенах Янис Земтаутис решился сюда приехать. Его пустили в закрытую часть здания - в старые подвалы без ремонта и электричества, именно туда, где находилась его тюремная камера.
"В камерах было жарко, все мы сидели тут в нижнем белье. На полу был асфальт, и вся эта влажность с запахом асфальта поднималась наверх. Здесь было ужасно", - вспоминает он.
Дом КГБ, или, как его называют, "угловой дом" - это роскошное, но печально известное здание в самом центре Риги. С царских времен - "доходный дом с квартирами и магазинами", в 40-м, после советской оккупации Латвии, - главный штаб чекистов.
"Аресты чаще всего происходили у людей дома и по ночам, чтобы застать их врасплох и уменьшить риск сопротивления. Перед тем, как задержанного отправляли на допрос, его регистрировали, это происходило в этом помещении. Это первое место, куда попадали эти люди", - рассказывает девушка-гид.
Внизу, в подвале - камеры с заключенными, рядом - помещения для расстрелов, которые до 41-го года происходили здесь же. Наверху - кабинеты следователей, еще выше - квартиры сотрудников КГБ, из которых с одной стороны открывался вид на главную рижскую магистраль - улицу Ленина, с другой - на огороженный решеткой тюремный дворик, куда выводили гулять заключенных…
До начала 90-х в этом здании хранили и картотеку с именами латвийских агентов. Большую часть так называемых "мешков КГБ" вывезли в Россию.
Все последние годы политики в Латвии спорили - стоит или нет рассекречивать картотеку с именами латвийских агентов КГБ, многие из которых до сих пор живы… В итоге - рассекретили. В 2018 году.
"Изначально было известно, что та картотека агентуры, которая у нас сохранилась, она не полная. Поэтому в любом случае, при любом раскладе, открываем мы или не открываем, получается, что на одних людей мы предоставляем документы, что они были агентами или есть карточки на них, а о других мы просто знаем. Агентов было реально больше, но доказать это мы не можем…" - отмечает историк Гинтс Зелменис.
В так называемых "мешках КГБ" оказалось много известных в Латвии имен… Музыканты, актеры, режиссеры, бизнесмены, политики, священники. Историки подчеркивали: имя человека в карточке еще ничего не доказывает.
Кто-то из списка агентов громко возмущался, другие оправдывались, третьи честно рассказывали, как было дело, а кто-то просто молчал.
Как, например, глава Латвийской православной церкви митрополит Александр, в миру - Александр Кудряшов, в картотеке КГБ - агент "Читатель"...
"Вот именно по псевдониму и номеру дела должны были быть документы на его агентурную деятельность - что он делал, когда завербовали и т. д. Это те документы, которые вывезены в Россию", - говорит Зелменис.
Но часть архивных документов об агенте "Читателе" все же удалось сохранить. В них, например, сказано, как он проводил профилактические беседы с рапространительницей (цитата) "самиздатовской литературы религиозного и идеологически вредного содержания". После беседы со священником женщина (еще одна цитата) "признала ошибочность своего поступка и обещала впредь пользоваться только изданиями Московской патриархии".
- ГОМБЕРГ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ. ПСЕВДОНИМ: "ЮДЖИН"
КАТЕГОРИЯ: АГЕНТ
Это сейчас бизнесмен Евгений Гомберг, когда-то торговавший нефтью, уже на пенсии, живет в Юрмале - у самого моря. А в студенческие годы он возил к Балтийскому морю иностранцев - работал гидом в созданном под крылом комсомола бюро молодежного международного туризма "Спутник". Потому, говорит, его имя и оказалось в картотеке КГБ.
"С американцами я водил группы по Риге, иногда мы выезжали даже по Союзу… Все эти туристы были же там на карандаше. И при каждом "Спутнике" были, как они называли, кураторы. По правилам, мы после работы с группой писали всегда отчетик коротенький - где был, что ел, программку описывали, довольно стандартно. И сдавали ее в "Спутник". Понимали, что эти отчеты куда-то дальше идут. Иногда приглашали - "вот, тебя хочет видеть куратор". Приглашали в какие-то странные помещения, часто это были комнатушки в гостинице - типа, где уборщица швабры держит. И задавали вопросы про каких-то туристов из этой группы. Если ты что-то помнил - мог сказать", - рассказывает Евгений Гомберг.
О том, что его имя есть в картотеке агентов КГБ, по словам Гомберга, ему сообщили, когда он сдавал экзамен на латвийское гражданство.
В паспорте гражданина из-за этого могли отказать. Пришлось идти в суд и доказывать: с советскими комитетчиками хоть и общался, но агентом не был.
"Эти люди не скрывали, что они работники КГБ, у них вопрос конкретный: по такому-то интуристу - "расскажи, что ты там видел про него". Ну мы, конечно, не рассматривали это как агентурную работу - в конце концов, это же защита родины нашей советской, да? Но мне не приходилось сталкиваться ни с чем таким, что было бы действительно интересно для этих людей", - рассказывает Гомберг.
В итоге суд бизнесмен выиграл и гражданство Латвии получил. Помимо него, отстаивать свою честь в суде решили еще около трех сотен людей.
Но страсти по архивам КГБ после их публикации в Латвии улеглись быстро. Сенсаций с громкими именами возможных агентов латвийским СМИ хватило на пару дней. "Мешки КГБ" опустели и больше никому не страшны. Теперь балом правят не политики, а историки. Которым, как они сами говорят, что с секретными бумагами, что с обычными - работы хватит на долгие годы…
Уникальное место в Литве - частный парк "Грутас"
Что делать с исторической памятью? Как уничтожить зло, одновременно сохранив его для потомков - в назидание? Вопрос не праздный. Большинство стран идут самым радикальным путем. Немцы снесли все памятники Гитлеру - и их сложно за это осуждать. А политики Балтии объявили войну всем советским монументам - что тоже объяснимо.
Есть в Литве уникальное место - частный парк "Грутас". Это самый большой в мире музей советских памятников под открытым небом.
Он существует вопреки всем и всему. И это правильное место для истории.
Литовский город-курорт Друскининкай. Тысячи отдыхающих, СПА-отели, лечебные грязи и минеральные воды. А еще - родина знаменитого литовского композитора и художника Микалоюса Чюрлениса. В центре города - его бронзовый памятник. Один из немногих, кому удалось пережить смену эпох в 90-е, когда в странах Балтии после возвращения их независимости один за другим с постаментов снимали советские символы…
Памятник Ленину, много лет простоявший на главной площади Вильнюса, после сноса в 1991-м уцелел благодаря литовскому бизнесему Вилюмасу Малинаускасу. Сегодня и тот Ленин, и еще десятки других - экспонаты его частного парка "Грутас" на юге Литвы.
Создателю этого парка советских памятников уже под 80, но он по-прежнему лично объезжает свои владения, смотрит - все ли в порядке.
Он помнит историю поиска и спасения каждого из памятников. Например, как в середине 80-х из Москвы в Литву везли гипсового Карла Маркса. Но автомобиль попал в аварию и памятник развалился. В Литве испугались и быстро изваяли своего Маркса - и не из какого-то там гипса, а из бронзы. Теперь и он стоит в этом парке.
"Многие были сделаны из бронзы, а людей, желающих взять бронзу - много было повсюду… К каждой скульптуре мог подойти кто хочет. Потому что охраны - такого не было ничего. И мы собирали их из разных городов Литвы…" - говорит создатель парка памятников "Грутас" Вилюмас Малинаускас.
Сын высланного в Сибирь крестьянина, председатель колхоза, вице-чемпион СССР по борьбе, один из первых литовских миллионеров делом своей жизни считает именно сохранение страниц советской истории. Какой бы трагической она ни была для Литвы.
"Я всю жизнь был против тех людей, которые, не создавая ничего сами, ломали что-то. Что ни говори, а это все-таки история тех стран, где они (памятники) стояли - просто так они не появлялись. Это политика или пропаганда или что-нибудь. Думаю, что будущие поколения должны знать, что было и творилось в свое время…" - говорит Малинаускас.
Глядя на то, что сегодня происходит с памятниками в США, Вилюмас вспоминает Литву начала 90-х. Ведь многие из тех, кто тридцать лет назад кричал "долой!", сегодня приводят на экскурсии в этот парк своих детей…
Его парк "Грутас" - это 20 гектаров истории, более 150 памятников в музее под открытым небом...
Год-два - больше парк не продержится, говорили ему многие. Прошло два десятилетия, и сегодня это одно из самых популярных туристических мест Литвы. Отношение литовцев, всех местных жителей к собственной истории медленно, но все-таки меняется.
Вилюмас Малинаускас не смешивал преступные деяния живых советских вождей с их каменными фигурами. Не боялся стать неугодным, отбиваясь как от ненавистников советского строя, так и от его защитников, для которых памятники в парке развлечений - это кощунство. Но страсти с годами улеглись. И все больше приезжающих сюда людей считают: сохранив то, что многие стремились разрушить, этот человек словно опередил время.
Чтобы помнили. И понимали: "почему мы сегодня так живем".
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