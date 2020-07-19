Футбол с Владимиром Ивановым: Битва за Ригу с автоголом, блиц-криг "Валмиеры" и курземские мучения

После матчей 8-го тура в чемпионате Латвии по футболу среди команд высшей лиги произошла смена лидера. В центральном матче первого круга РФШ на домашнем стадионе "Аркадия" со счетом 1:2 пятничным солнечным вечером уступила "Риге", после чего ей пришлось в турнирной таблице пропустить конкурента вперед (у обеих команд сейчас по 21 очку). На третьем месте окопалась "Валмиера", которая не проигрывает уже пять туров кряду. Вкупе с мучениями курземских команд картинка перед первым промежуточным финишем "Вирслиги" вырисовывается достаточно четкая.
Каким бы привлекательным в отчетном туре ни получился матч "Валмиера" - "Даугавпилс", какие бы неожиданные результаты ни были бы зафиксированы в Лиепае и Вентспилсе, все равно априори игра "номер один" проходила в Пардаугаве, где встречались два явных фаворита "Вирслиги" 2020 года.
Впрочем, это уже довольно старая история со своим историческим шлейфом: РФШ против "Риги". Все последние годы эти коллективы, что называется, идут ноздря в ноздрю, соперничество двух столичных клубов с самыми большими возможностями давно стало дежурным. Но, что самое главное, эта дуэль постоянно держит в напряжении, ее градус не снижается, пусть и два последних года удача больше улыбалась "Риге" (вспоминаются золотые сезоны под руководством Виктора Скрипника и Михаила Конева).
Так что и на этот раз полутонов не было, это была игра лоб в лоб, битва за Ригу, победитель которой получал психологическое преимущество перед стартом второго круга. Так вышло, что и на этот раз в этом столичном дерби все решили нюансы, какие-то мелочи, которые в итоге и вылились, настаиваю, в закономерную победу "Риги" Олега Кононова со счетом 2:1.
🔥🔥🔥 Noskaties Rīgas derbija starp @RFSDaily un @RigaFC_Official vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 17, 2020
⚽ 58' Šarič (RFS) savos
⚽ 69' Brisola (Riga)
⚽ 90' Lemajič (RFS) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/ERpnY1kU8c
Этот успех позволил действующему чемпиону страны продлить победную серию до шести встреч, а вот серия РФШ из семи викторий кряду прервалась (то же самое было и в прошлом году у тогда еще команды Вальдаса Дамбраускаса - на старте семь побед подряд и лишь в 8-м туре гостевое поражение от "Вентспилса").
Думается, любители футбола наверняка в курсе всех перипетий этой игры, которая на самом деле на протяжении всех 90 минут держала в напряжении. Да-да, ни в коем случае не согласен с тем, что главная игра чемпионата получилась скучной и малопривлекательной.
Мне понравилось многое, например, скорости. Были и скорости, и жесткие стыки, и чудовищные ошибки. Главное - были страсть и азарт, подкрепленные достаточно техничной игрой как с одной стороны, так и с другой.
Из наблюдений со стороны - несколько выводов. Первый - что бы ни говорили, но в какой-то мере на исход встречи повлияли потери в составе РФШ перед самым матчем, когда из строя выбыли два игрока основы. На одной из последних тренировок травмировался Артур Зюзин, а словенский защитник Жига Липушчек потянул мышцу уже непосредственно на разминке.
Да, наверное, эти травмы не стали роковыми в прямом смысле этого слова, но определенное влияние на игру РФШ точно оказали (заменивший словенского игрока обороны ивуариец Адама Думбиа, особенно в первом тайме, много ошибался).
Второе - роковой эпизод на 58-й минуте, когда Томислав Шарич дальним ударом поразил собственные ворота. Экс-игрок "Риги" стал главной обсуждаемой персоной, сотворив этот курьез. Впрочем, я не сторонник всю вину валить на него. Долю ответственности должен взять на себя защитник РФШ Вячеслав Исаев, выбравший не лучший вариант с пасом в борьбу игроку, который находился под прессингом.
Третье - уровень мастерства, который в целом все же выше у игроков "Риги". Этот тезис можно проиллюстрировать только одним эпизодом на 69-й минуте, когда Филипе Бризола удвоил счет точным ударом из-за пределов штрафной. Бразилец в тот вечер действительно был неподражаем. А вот лидеры РФШ как-то затерялись: в тени находился лучший снайпер "Вирслиги" Сантана, то же самое можно сказать о Седрике Куадио и Дарко Лемаиче, да и Томаш Шимкович был не так активен, как обычно.
А когда надо было что-то менять, то высветилась еще одна проблема РФШ. Это четвертое - скамейка запасных у "Риги" оказалась куда длиннее и мощнее. По сути, Виктору Морозу не было кем усиливать игру под занавес встречи, в то время как у Кононова такой головной боли не было.
Пятое - победа "Риги" логична хотя бы потому, что за все 90 минут, по сути, голкипера этой команды Роберта Озолса в деле мы так и не увидели. Опасных моментов у его ворот толком-то и не было, чего не скажешь о его коллеге Даниле Кучере, который как минимум в пяти эпизодах демонстрировал свой класс. А то, что Озолс не смог сыграть "на ноль", пусть останется на совести нашего лучшего арбитра Андриса Трейманиса, который уже в добавленное время придумал пенальти. Более того, дал Лемаичу его перебить.
Есть такое чувство, что, будь к тому моменту на табло счет ничейный, Трейманис не решился бы указать на 11-метровую отметку (эпизод с нарушением правил в штрафной Элвисом Стуглисом был на самом деле "дохлый").
Значит ли это, что "Рига" сделала серьезный шаг навстречу своему третьему титулу подряд? И да, и нет. Да потому, что де факто именно "Рига" сейчас занимает первое место и имеет преимущество перед РФШ по личным встречам. Именно "Рига" демонстрирует самую солидную и основательную игру с прицелом на еврокубки. У "Риги" практически нет слабых мест. А нет, потому что в этом сезоне РФШ и "Риге" играть в чемпионате еще дважды, поскольку с 20 июля открывается дозаявочное окно, и делать приобретения вплоть до сентября будут все. А значит и расклад сил с новыми трансферами может измениться.
Так что вешать футболистам "Риги" на шею золотые медали глупо - борьба только начинается.
Кстати, первый круг завершится на днях матчами 9-го тура, где "Риге" придется знатно потрудиться в домашнем матче с "Вентспилсом", дабы чувствовать себя еще более комфортно.
Что произошло в остальных встречах тура? Наконец-то на "проектную мощь" вышла "Валмиера" Тамаза Пертии, которая дома не оставила шансов "Даугавпилсу" - 3:0. Счет на самом деле не по игре, просто надо уметь реализовывать свои моменты. "Валмиера" смогла, а лидер гостей Оффор и его партнеры - нет. Отсюда и результат, который позволил "Валмиере" с 14 очками закрепиться на третьем месте (до лидеров пропасть в 7 баллов, на четвертом месте располагаются пока "Спартак" и "Вентспилс" с 11 очками).
🔥🔥🔥 @valmierafc pieveica @BFC_Daugavpils un nostiprinājās trešajā turnīra tabulas vietā. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 17, 2020
⚽ 37' Silagadze (Val)
⚽ 42' Litvinskis (BFC) savos
⚽ 53' Sarsenov (Val)#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/WxAXaaQTDn
Дебютант высшей лиги "Тукумс" мог одержать свою первую и историческую победу в "Вирслиге", но, пропустив гол на 85-й минуте, вынужден был довольствоваться в Лиепае ничьей - 2:2.
Про "Лиепаю" могу сказать только дно - там очевидно наступил управленческий кризис, кризис менеджеров. Не знаю, правильно ли было расставаться в прошлом сезоне с Александром Старковым, убирать перед началом нынешнего Дмитрия Калинина... Не мне судить. Но вижу одно: те решения, которые продолжают там приниматься - все мимо (сделать ставку на неопытного тренера Дмитрия Молоша, который до этого работал в первой лиге Беларуси - не самый умный шаг).
То ли президент клуба господин Храмов ничего не видит, то ли просто не понимает, что происходит с его командой, а может, ему просто наплевать. Но факт остается фактом - у плетущейся на восьмом месте "Лиепаи" нет игры, нет результата, механизм полностью расстроен.
С моей точки зрения, причина провала очевидная - в лиепайском хозяйстве не осталось по-настоящему футбольных людей, проще говоря - профессионалов. Жаль разве что местных болельщиков, которые вынуждены созерцать эти потуги (у "Лиепаи" в последних пяти матчах - четыре поражения и ничья). С таким-то составом - это какое-то недоразумение.
🎥 Liepājā bija ko redzēt! Aizraujoša spēle 🔥, kurā @LiepajaFK un @FKTUKUMS nospēlēja neizšķirti 2:2. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 16, 2020
⚽ Yahaya 23` (Lie)
⚽ Lūks 56` (Tuk)
⚽ 76` Vītolnieks (Tuk)
⚽ Friday 85` (Lie) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/aw58YfKflW
Откровенно не блещет в последнее время и "Вентспилс", который на этот раз дома умудрился сыграть вничью с "Меттой" - 0:0 (это первая безголевая ничья сезона). Причем рижане были ничуть не хуже, могли и на победу рассчитывать (на 59-й минуте не реализовал пенальти бразилец Данило Перассоли).
В который раз "желто-синих", которые не могут выиграть в трех последних матчах, снова подводит дисциплина (в восьми проведенных матчах - четыре красные карточки). Это одна из главных проблем команды Виорела Фрунзы, который, не секрет, и сам-то регулярно хватает "горчичники" (на 70-й минуте на этот раз с поля был удален Георгий Рехвиашвили).
Закрывала тур игра в Слоке, где юрмальский "Спартак" принимал "Елгаву". Итог - 4:1 в пользу "Спартака", который поднимается на четвертое место. В то время как спартаковский капитан Неманья Белакович, оформив в этой встрече дубль, вновь выходит на первое место в списке бомбардиров с семью голами.
🔥🔥 Noskaties visus piecus spēles starp @fkspartaks un @fkjelgava vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 18, 2020
⚽⚽ Belakovič 27', 58' (Spa)
⚽ Zakharkiv 30' (Jel)
⚽ Adam 32' (Spa)
⚽ Djouhary 62' (Spa) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/scbyE43OHe
Матчи 9-го тура "Вирслиги" пройдут 21 и 22 июля.
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