Футбол с Владимиром Ивановым: Битва за Ригу с автоголом, блиц-криг "Валмиеры" и курземские мучения

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, Riga FC

Третье - уровень мастерства, который в целом все же выше у игроков "Риги". Этот тезис можно проиллюстрировать только одним эпизодом на 69-й минуте, когда Филипе Бризола удвоил счет точным ударом из-за пределов штрафной. Бразилец в тот вечер действительно был неподражаем. А вот лидеры РФШ как-то затерялись: в тени находился лучший снайпер "Вирслиги" Сантана, то же самое можно сказать о Седрике Куадио и Дарко Лемаиче, да и Томаш Шимкович был не так активен, как обычно.

А когда надо было что-то менять, то высветилась еще одна проблема РФШ. Это четвертое - скамейка запасных у "Риги" оказалась куда длиннее и мощнее. По сути, Виктору Морозу не было кем усиливать игру под занавес встречи, в то время как у Кононова такой головной боли не было.

Пятое - победа "Риги" логична хотя бы потому, что за все 90 минут, по сути, голкипера этой команды Роберта Озолса в деле мы так и не увидели. Опасных моментов у его ворот толком-то и не было, чего не скажешь о его коллеге Даниле Кучере, который как минимум в пяти эпизодах демонстрировал свой класс. А то, что Озолс не смог сыграть "на ноль", пусть останется на совести нашего лучшего арбитра Андриса Трейманиса, который уже в добавленное время придумал пенальти. Более того, дал Лемаичу его перебить.

Есть такое чувство, что, будь к тому моменту на табло счет ничейный, Трейманис не решился бы указать на 11-метровую отметку (эпизод с нарушением правил в штрафной Элвисом Стуглисом был на самом деле "дохлый").

Значит ли это, что "Рига" сделала серьезный шаг навстречу своему третьему титулу подряд? И да, и нет. Да потому, что де факто именно "Рига" сейчас занимает первое место и имеет преимущество перед РФШ по личным встречам. Именно "Рига" демонстрирует самую солидную и основательную игру с прицелом на еврокубки. У "Риги" практически нет слабых мест. А нет, потому что в этом сезоне РФШ и "Риге" играть в чемпионате еще дважды, поскольку с 20 июля открывается дозаявочное окно, и делать приобретения вплоть до сентября будут все. А значит и расклад сил с новыми трансферами может измениться.

Так что вешать футболистам "Риги" на шею золотые медали глупо - борьба только начинается.

Кстати, первый круг завершится на днях матчами 9-го тура, где "Риге" придется знатно потрудиться в домашнем матче с "Вентспилсом", дабы чувствовать себя еще более комфортно.