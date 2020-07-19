С момента появления гильотины этот экзистенциальный вопрос занял умы врачей, философов и писателей. Утверждения о том, что обезглавленный человек в течение некоторого времени демонстрирует признаки жизни, многие называют городским мифом.

Доктор исторических наук Линси Фишерс, которая специализируется на истории медицины, профессионально подошла к этому вопросу - она искала в архивах свидетельства посмертных экспериментов с головами, отрубленными гильотиной. Это и другие свои исследования она описывает в блоге The Chirurgeon's Apprentice.

Быстрая и гуманная смерть

Хоть гильотина и получила свое название от фамилии доктора Джозефа-Игнаса Гильотена, он, вопреки популярной версии, не является ни изобретателем, ни производителем этого механизма. Кроме того, до конца своей жизни Гильотен был категорически против того, чтобы этот инструмент смерти называли его именем.

Однако определенный "вклад" в появление гильотины Гильотен все же внес.

Его избрали в Учредительное собрание, где в декабре 1789 года он внес предложение о том, чтобы смертная казнь всегда производилась одним и тем же способом - именно через обезглавливание, и притом посредством машины. Цель этого предложения заключалась в том, чтобы казнь через обезглавливание не являлась более привилегией знатных, а сам процесс казни прооходил как можно быстрее и причинял как можно меньше страданий.

После продолжительных дебатов мысль Гильотена о смертной казни через обезглавливание была принята, и этот способ казни был введен в уголовный кодекс. Первоначально, впрочем, предполагалось производить обезглавливание мечом, но когда этот способ оказался неудобным, то вопрос о способе совершения казни был передан особой комиссии, по поручению которой доктор Антуан Луи составил докладную записку, где высказался за машину, подобную той, какую уже предлагал Гильотен, и рекомендовал использовать треугольную форму лезвия.

Это предложение было принято. В 1792 году был ратифицирован декрет, который предписывал, что "всем приговоренным к смерти будут отрубать голову".

Первая казнь новой машиной была произведена 25 апреля 1792 года.

Во время проведения опытов этой машине дали названия (по имени доктора Луи) "луизетта" (Louisette) и "маленькая луизон" (la petite Louison), которые употреблялись некоторое время наряду с названием "гильотина", но вскоре были вытеснены последним.

В поисках признаков жизни

Однако вскоре общественность заподозрила, что этот метод убийства может оказаться не таким и гуманным, как кажется на первый взгляд. Молниеносный и хирургически точный разрез гильотиной, возможно, приводил к тому, что отрубленная голова некоторое время сохраняла сознание.

История об отрубленной голове некой французской аристократки (в некоторых версиях истории говорится, что это была сама Мария-Антуанетта), которая плюнула в толпу после того, как ее поднял палач, вероятно, является одним из городских мифов. Однако есть и более "приземленные" свидетельства проявления жизни после гильотины - некто присутствовавший на казни Шарлотты Корде говорил, что в глазах отрубленной головы "было ощутимое присутствие сознания, взгляд стал испуганным".

Уже в конце XVIII века некоторые врачи проводили эксперименты с отрубленными головами и обнаружили "признаки жизни и разума".

Однако первые конкретные свидетельства, которые смогла найти Фишерс, относятся к событиям столетней давности.

В 1884 году Жан-Батист Винсент Лабор экспериментировал с головами обезглавленных преступников, пропуская через них электрический ток. В его комментариях написано, что один из них открыл глаза, словно "пытаясь понять, где он и что это за странный ад".

Фишерс также ссылается на статью в газете, опубликованную в 1892 году, где говорится о заключенном, который договорился со своим братом, что он после исполнения приговора попытается увидеть признаки жизни обезглавленного человека. К сожалению, сенсация не удалась, потому что брат опоздал на казнь.

Однако самые подробные, а также наиболее убедительные доказательства жизни после гильотины были задокументированы доктором Габриэлем Берри. В 1905 году он участвовал в казне убийцы Анри Лангиля. Его записки красноречивы:

"Веки и губы отрубленной головы продолжали нерегулярные, но ритмичные сокращения в течение еще пяти или шести секунд... Я громко воскликнул: "Лангиль!", - и веки убитого медленно, без каких-либо скачкообразных движений открылись и закрылись.

Я снова воскликнул, и веки Лангиля открылись снова, его, несомненно, живой взгляд обратился ко мне. На третье мое обращение голова не отреагировала".

Мы можем только предполагать, были ли исследования Берри последними в этой области. Однако, учитывая тот факт, что последний гильотинный смертный приговор был вынесен во Франции в 1977 году, Лангиль, вероятно, был не последним предметом посмертных экспериментов, заключает Линси Фишерс.