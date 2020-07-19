Пн, 20.07.2020
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За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано три новых случая Covid-19

ФОТО: Edija Palēns/LETA

За прошедшие сутки сделаны 1292 теста на Covid-19, выявлено три новых случая, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно информации SPKC, один из заразившихся вернулся из-за рубежа, двое находились в контакте с заболевшим. 

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 180 928 тестов на Covid-19, заболели 1192 человек, 31 умер. Выздоровели 1022 человека.

В течение последних суток не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров выписаны 187 пациентов.

 

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