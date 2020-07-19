Вс, 19.07.2020
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Фото ⟩ У универмага Stockmann появилась необычная поилка для собак

ФОТО: Пресс-фото

Универмаг Stockmann открыл поилку для собак как часть инициативы устойчивого развития, сообщает компания. Поилка находится у входа в Stockmann со стороны улицы Гоголя (возле сада Stockmann).

16 июля возле универмага Stockmann состоялось мероприятие по поводу открытия поилки, которое вместе со своими четвероногими любимцами посетили известные в обществе люди из кругов предпринимателей, средств массовой информации, театра, музыки и искусства, в том числе актриса Дарта Даневича, художница Иева Бондаре, участник "Евровидения" Йоран Штейнхауерс и другие.

Галерея: Универмаг Stockmann открыл поилку для собак

Сообщается, что предприятие регулярно внедряет новинки в сфере устойчивого развития, а также постоянно работает над уменьшением потребления энергоресурсов, бумаги и пластмассы.

Также в 2019 году был открыт пункт заправки питьевой воды в отделе Stockmann Delikatess.

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