Он ездит на Bentley и носит очки в золотой оправе. Литовец, который превращал "Жигули" в гоночных монстров

Имя литовца Стасиса Брундзы (Stasys Brundza) многим незнакомо, однако в 70-х годах прошлого века о нем говорили не только на просторах Советского Союза. В Литве же он - национальный герой.
"Он носит строгий черный костюм, дорогие часы и очки в золотой оправе. Он руководил советом директоров банка, имеет дом в Испании, передвигается то на роскошном лимузине Maybach, то на Bentley Continental R, коллекционирует старинные автомобили… В России таких людей называют олигархами.
Но мы не в России. И беседуем не просто с успешным бизнесменом. А с десятикратным чемпионом СССР по ралли, конструктором и изготовителем лучших в Советском Союзе спортивных автомобилей, человеком, у себя на родине, в Литве, давно ставшим живой легендой", - так анонсируется интервью со Стасисом Брундзой на портале DRIVE2.RU.
Более 30 лет назад в Советском Союзе действовал автозавод, где простые "Жигули" превращали в свирепых гоночных монстров, причем делали это в масштабах, сопоставимых с производством настоящих спорткаров именитых зарубежных фирм, пишет портал kolesa.ru.
На Вильнюсской фабрике транспортных средств (ВФТС) в Советской Литве производство самых мощных "Жигулей" основал знаменитый автогонщик Стасис Брундза. Он пришел в спорт в середине 60-х годов, когда советские гонщики впервые попробовали себя в борьбе с именитыми зарубежными спортсменами на европейских трассах.
Молодой гонщик каунасского радиозавода Стасис Брундза начинал на "запорожцах" ЗАЗ-965. Зимой 1967 года Стасис на "запорожце" поехал на ипподром в Ригу.
Теряя на прямых и выигрывая на поворотах, он обошел все тяжелые "Волги" ГАЗ-21, но не сумел справиться с "москвичами" матерых заводских гонщиков с МЗМА.
В семидесятых Стасис начал выступать в гоночной команде нового автозавода "Ижмаш" на хорошо подготовленных ярко-оранжевых автомобилях "ИЖ-ралли". В абсолютном зачете чемпионата СССР по ралли 1971 года Стасис Брундза и Анатолий Брум взяли первое место.
На соревнованиях в разных странах Брундза завоевывал одно призовое место за другим, сражаясь с Porsche, Renault Gordini, Ford Capri и прочими иномарками противников.
Наконец, Брундза добился первого места в абсолюте на "Туре Европы" 1974 года, пройдя пятнадцать тысяч километров дистанции по тринадцати странам Европы, Азии и Ближнего Востока.
У себя на родине в ежегодных чемпионатах СССР по ралли Стасис Брундза не сходил с пьедестала целое десятилетие.
Он ездил на разных машинах с разными штурманами, но в личном зачете с 1974 по 1983 год непременно оказывался на одном из трех призовых мест.
К середине 70-х руководители советской раллийной команды задумали подготовить "Жигули" на высшем европейском уровне силами зарубежной фирмы. При посредничестве польского представительства компании Castrol был заключен контракт с итальянской компанией Abarth. С 50-х эта знаменитая фирма готовила к ралли и гонкам Fiat. Почему бы на Abarth, где досконально знают Fiat-124, не сделать раллийные "Жигули"?
В результате автомобиль и два двигателя ушли в Турин. Хотя срок завершения работ был нарушен и дело затянулось на долгие месяцы, машину все-таки достроили и вернули в CCCР.
Испытания показали, что автомобиль оснащен 140 лошадиными силами и на дороге уверенно держит скорость 175 км/ч.
Эту машину Брундза взял за образец, когда, заручившись одобрением начальника спортивно-технического клуба Литвы, в одном из боксов начал готовить первую "Ладу" к проходившему в Греции ралли "Акрополис" 1976 года.
"Моя первая и главная профессия - водитель. Правда, в то время, когда я начинал заниматься автоспортом, было принято, чтобы гонщик сам готовил машину. Но в Ижевске мы сумели внедрить другие принципы. На "Ижмаше" поняли, что автомобиль должны строить профессионалы-механики, а водители должны быть профессионалами в своем деле. Я как конструктор и инженер, конечно, кое-что понимаю. Но это не значит, что я должен стоять у станка. Если ты лежишь под машиной, так ты не едешь в это время за рулем. Ты просто теряешь время и квалификацию как гонщик", - вспоминает Стасис Брундза.
Следующий автомобиль, в котором были учтены удачные находки, ошибки и опыт соревнований, Стасис готовил уже в новой мастерской. Именно из нее вскоре предстояло вырасти его фирме. Несколько лет Брундза продвигал идею специального предприятия по подготовке автомобилей к ралли.
Инициативу поддержало Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Литовской ССР. На Вильнюсском авторемонтном заводе Стасису выделили экспериментальный участок.
В 1978 году закончился ремонт двух производственных помещений. Там наладилось производство спортивных "Лада-ВФТС" на базе ВАЗ-2105. Позже фабрика отделилась от завода и стала самостоятельным предприятием - ЭВА (там был произведен автомобиль "Лада-2108 ЭВА Турбо").
"Мы отделились от завода как самостоятельное предприятие, и появилось название ЭВА - Экспериментальный вильнюсский автозавод. Правда, все почему-то были уверены, что это имя моей жены… Такое же название носил и знаменитый прототип на базе "восьмерки". После того как мы несколько лет строили на базе ВАЗ-2105 автомобили "Лада ВФТС", решили сделать автомобиль группы Б и на базе "восьмерки". Построили прототип "Лада ЭВА" - заднеприводный, среднемоторный, с 16-клапанным двигателем с турбонаддувом. Рассчитывали на то, что купим 200 хороших тормозных систем, 200 коробок, может быть, 200 моторов и сделаем в самом деле приличную машину. Нашли уже деньги, но FIA запретила группу Б", - в интервью DRIVE2.RU вспоминал Стасис Брундза.
Брундза был директор Экспериментального вильнюсского автозавода до 1992 года. Следующие девять лет он занимал должность генерального импортера автомобилей Volkswagen и Audi в Литве. С 1996 года был президентом Литовского автомобильного клуба, с 2000 года - президентом Литовского Роллс-Ройс клуба. До 2011 года он являлся президентом совета директоров банка Snoras, а позже руководил проектом строительства автодрома в пригороде Вильнюса по проекту Германа Тильке. С 1 июля 2014 по 13 ноября 2016 года Стасис Брундза являлся депутатом Сейма Литвы.
В настоящее время национальный герой Литвы большую часть времени проживает в Испании. Ездит на Maybach, Aston Martin DB7, Cadillac Escalade и Bentley Continental R.
Занимается коллекционированием автомобилей. Сообщается, что в его коллекции имеются несколько уникальных моделей, например Aston Martin Vantage, удлиненная Aston Martin Lagonda 1984 года, Lincoln президента Л. Джонсона.
Кроме того, из более чем 100 экспонатов Музея антикварных автомобилей и славы транспортного спорта (в Вильнюсе) основная часть принадлежит Брундзе, который начал коллекционировать автомобили с 1979 года. Коллекция автомобилей Cadillac в этом музее - самая большая в Европе.
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