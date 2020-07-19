Он ездит на Bentley и носит очки в золотой оправе. Литовец, который превращал "Жигули" в гоночных монстров

Испытания показали, что автомобиль оснащен 140 лошадиными силами и на дороге уверенно держит скорость 175 км/ч.

Эту машину Брундза взял за образец, когда, заручившись одобрением начальника спортивно-технического клуба Литвы, в одном из боксов начал готовить первую "Ладу" к проходившему в Греции ралли "Акрополис" 1976 года.

"Моя первая и главная профессия - водитель. Правда, в то время, когда я начинал заниматься автоспортом, было принято, чтобы гонщик сам готовил машину. Но в Ижевске мы сумели внедрить другие принципы. На "Ижмаше" поняли, что автомобиль должны строить профессионалы-механики, а водители должны быть профессионалами в своем деле. Я как конструктор и инженер, конечно, кое-что понимаю. Но это не значит, что я должен стоять у станка. Если ты лежишь под машиной, так ты не едешь в это время за рулем. Ты просто теряешь время и квалификацию как гонщик", - вспоминает Стасис Брундза.

Следующий автомобиль, в котором были учтены удачные находки, ошибки и опыт соревнований, Стасис готовил уже в новой мастерской. Именно из нее вскоре предстояло вырасти его фирме. Несколько лет Брундза продвигал идею специального предприятия по подготовке автомобилей к ралли.

Инициативу поддержало Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Литовской ССР. На Вильнюсском авторемонтном заводе Стасису выделили экспериментальный участок.

В 1978 году закончился ремонт двух производственных помещений. Там наладилось производство спортивных "Лада-ВФТС" на базе ВАЗ-2105. Позже фабрика отделилась от завода и стала самостоятельным предприятием - ЭВА (там был произведен автомобиль "Лада-2108 ЭВА Турбо").

ФОТО: rallygroupbshrine.org

"Мы отделились от завода как самостоятельное предприятие, и появилось название ЭВА - Экспериментальный вильнюсский автозавод. Правда, все почему-то были уверены, что это имя моей жены… Такое же название носил и знаменитый прототип на базе "восьмерки". После того как мы несколько лет строили на базе ВАЗ-2105 автомобили "Лада ВФТС", решили сделать автомобиль группы Б и на базе "восьмерки". Построили прототип "Лада ЭВА" - заднеприводный, среднемоторный, с 16-клапанным двигателем с турбонаддувом. Рассчитывали на то, что купим 200 хороших тормозных систем, 200 коробок, может быть, 200 моторов и сделаем в самом деле приличную машину. Нашли уже деньги, но FIA запретила группу Б", - в интервью DRIVE2.RU вспоминал Стасис Брундза.

ФОТО: 15min.lt

Брундза был директор Экспериментального вильнюсского автозавода до 1992 года. Следующие девять лет он занимал должность генерального импортера автомобилей Volkswagen и Audi в Литве. С 1996 года был президентом Литовского автомобильного клуба, с 2000 года - президентом Литовского Роллс-Ройс клуба. До 2011 года он являлся президентом совета директоров банка Snoras, а позже руководил проектом строительства автодрома в пригороде Вильнюса по проекту Германа Тильке. С 1 июля 2014 по 13 ноября 2016 года Стасис Брундза являлся депутатом Сейма Литвы.

В настоящее время национальный герой Литвы большую часть времени проживает в Испании. Ездит на Maybach, Aston Martin DB7, Cadillac Escalade и Bentley Continental R.

Занимается коллекционированием автомобилей. Сообщается, что в его коллекции имеются несколько уникальных моделей, например Aston Martin Vantage, удлиненная Aston Martin Lagonda 1984 года, Lincoln президента Л. Джонсона.

Стасис Брундза с супругой ФОТО: 15min.lt

Кроме того, из более чем 100 экспонатов Музея антикварных автомобилей и славы транспортного спорта (в Вильнюсе) основная часть принадлежит Брундзе, который начал коллекционировать автомобили с 1979 года. Коллекция автомобилей Cadillac в этом музее - самая большая в Европе.