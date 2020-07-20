ВИДЕО ⟩ Анастасия Севастова стала чемпионкой турнира в Берлине

В финале турнира Анастасия Севастова, которая занимает 43-е место в рейтинге WTA, обыграла чешку Петру Квитову (12 WTA) со счётом 3:6, 6:3, 10:5.

В решающий матч турнира Севастова пробилась, победив нидерландку Кики Бертенс (6:1, 6:4), занимающую седьмое место в мировом рейтинге.

Напомним, что первый запуск турнира выиграла украинка Элина Свитолина, которой Севастова уступила в полуфинале со счётом 6:7 (2:7), 3:6.

Анастасия Севастова не участвовала в официальных матчах с конца февраля. Ожидается, что через две недели теннисистка примет участие в матче сборных Латвии и Эстонии в Таллинне.

Предполагается, что женский профессиональный тур возобновится 3 августа в Палермо.