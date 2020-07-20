Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 июля 2020 года

По словам астролога, конец июля окажется достаточно нестабильным временем, когда лучше зря не рисковать, поскольку можно наткнуться на неприятности. Удача будет улыбаться по большей части осторожным, предусмотрительным и в меру хитрым людям.

Овен

В целом неделя будет достаточно благоприятной для Овнов - им стоит лишь обращать больше внимания на тех, с кем они общаются. Придется слегка почистить свое окружение, перестав хотя бы временно общаться с некоторыми людьми, которые отнимают очень много сил и нервов. Лучше в одиночку справляться со своими делами и неурядицами.

23 и 24 июля - идеальные дни для покупок, раздачи долгов и творческой работы. Самый неблагоприятный день недели - 25 июля.

В субботу звезды и планеты войдут в сильный диссонанс, из-за чего жизнь Овнов может стать очень непредсказуемой. В этот день нужно оставаться дома, расслабляться, развлекаться и релаксировать.

Телец

У Тельцов на этой неделе самой важной сферой амурная тема. Всем, у кого большая семья, можно подумать о том, как побольше времени проводить с близкими.

В финансовой и рабочей сферах сейчас временный застой. Лучше пока не совершать крупных покупок. Можно заказать что-то небольшое и приятное в качестве подарка кому-то из близких или для себя любимых. На работе стоит смотреть в оба, чтобы не совершить досадной ошибки. Нужно идти вперед, но не забывать об осторожности.

Близнецы

На этой неделе звезды и планеты заметно усилят и без того мощную интуицию Близнецов. Принимать важные решения станет еще проще. Пора заниматься творческой деятельностью, генерировать новые идеи и находить подход к разным людям, которые находятся в окружении или за его пределами.

21 и 26 июля возможны финансовые потери, непредвиденные траты. Также в эти дни есть вероятность наткнуться на рабочий конфликт.

Нужно поступать мудро и тщательно подбирать слова, чтобы не нажить врагов. Трудности могут серьезно затормозить рабочий процесс, так что лучше не допускать этого.

Рак

В самом начале недели, 20 и 21 июля, Ракам желательно избегать излишеств. Не нужно переутомляться или, наоборот, бездельничать - лучше умеренно работать и попутно заниматься домашними делами.

В общении с близкими представителям данного знака стоит избегать скупости, так как это может навсегда изменить их отношение к ним. На работе чересчур алчный подход тоже не останется незамеченным.

Звезды наделят этих людей волей к победе. Астролог советует Ракам следовать планам и не менять их в последнюю секунду.

Лев

У Львов начинается очень активное время, когда может произойти много всего. Чтобы все эти происшествия не отражались негативно на удаче, астролог советует больше общаться с позитивно настроенными людьми.