Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 июля 2020 года

Василиса Володина - один из лучших и самых популярных российский астрологов. Ее прогнозы всегда заслуживают внимания, поскольку дают представителям всех заков Зодиака полезную информацию, которая помогает справиться с трудностями и добиться успеха в жизни.
По словам астролога, конец июля окажется достаточно нестабильным временем, когда лучше зря не рисковать, поскольку можно наткнуться на неприятности. Удача будет улыбаться по большей части осторожным, предусмотрительным и в меру хитрым людям.
Овен
В целом неделя будет достаточно благоприятной для Овнов - им стоит лишь обращать больше внимания на тех, с кем они общаются. Придется слегка почистить свое окружение, перестав хотя бы временно общаться с некоторыми людьми, которые отнимают очень много сил и нервов. Лучше в одиночку справляться со своими делами и неурядицами.
23 и 24 июля - идеальные дни для покупок, раздачи долгов и творческой работы. Самый неблагоприятный день недели - 25 июля.
В субботу звезды и планеты войдут в сильный диссонанс, из-за чего жизнь Овнов может стать очень непредсказуемой. В этот день нужно оставаться дома, расслабляться, развлекаться и релаксировать.
Телец
У Тельцов на этой неделе самой важной сферой амурная тема. Всем, у кого большая семья, можно подумать о том, как побольше времени проводить с близкими.
В финансовой и рабочей сферах сейчас временный застой. Лучше пока не совершать крупных покупок. Можно заказать что-то небольшое и приятное в качестве подарка кому-то из близких или для себя любимых. На работе стоит смотреть в оба, чтобы не совершить досадной ошибки. Нужно идти вперед, но не забывать об осторожности.
Близнецы
На этой неделе звезды и планеты заметно усилят и без того мощную интуицию Близнецов. Принимать важные решения станет еще проще. Пора заниматься творческой деятельностью, генерировать новые идеи и находить подход к разным людям, которые находятся в окружении или за его пределами.
21 и 26 июля возможны финансовые потери, непредвиденные траты. Также в эти дни есть вероятность наткнуться на рабочий конфликт.
Нужно поступать мудро и тщательно подбирать слова, чтобы не нажить врагов. Трудности могут серьезно затормозить рабочий процесс, так что лучше не допускать этого.
Рак
В самом начале недели, 20 и 21 июля, Ракам желательно избегать излишеств. Не нужно переутомляться или, наоборот, бездельничать - лучше умеренно работать и попутно заниматься домашними делами.
В общении с близкими представителям данного знака стоит избегать скупости, так как это может навсегда изменить их отношение к ним. На работе чересчур алчный подход тоже не останется незамеченным.
Звезды наделят этих людей волей к победе. Астролог советует Ракам следовать планам и не менять их в последнюю секунду.
Лев
У Львов начинается очень активное время, когда может произойти много всего. Чтобы все эти происшествия не отражались негативно на удаче, астролог советует больше общаться с позитивно настроенными людьми.
В любовных делах Львам очень повезет, потому что звезды и планеты существенно повысят их обаяние и харизму.
Можно смело начинать новые отношения, восстанавливать уже имеющиеся. Это идеальные семь дней для отпуска, смены работы или обстановки.
А еще хорошо заниматься спортом и просто проявлять физическую активность.
Дева
У Дев первая половина недели обещает быть нервной, а примерно с четверга обстановка резко поменяется, и в жизни представителей этого знака Зодиака начнется белая полоса. Можно будет начинать новые дела, знакомиться с людьми и развлекаться в шумных компаниях.
Важно, чтобы у Дев было желание бороться за место под солнцем. В противном случае все может закончиться не в их пользу.
Одного лишь стремления к успеху недостаточно. Придется показать всем характер и напористость. Особенно важно это будет в сфере бизнеса и работы. Удача ждет всех Дев, которые искренне любят свое дело.
Весы
Весам на этой неделе стоит быть осторожнее в общении с людьми, особенно с незнакомцами. Чтобы понимать намерения человека, нужно знать его характер, а это не так уж и просто. Важно не наживать себе врагов и недоброжелателей, потому что любые войны будут весьма энергозатратными, предостерегает астролог.
Желательно просто наслаждаться работой или отдыхом, чередуя их и уделяя внимание каждому состоянию.
Звезды и планеты хотят, чтобы Весы занялись своим здоровьем, начали больше двигаться, изменили образ жизни и питание, избавились от вредных привычек.
Скорпион
У Скорпионов начинается время большой удачи. С понедельника по четверг звезды помогут этим людям преуспеть в делах. Василиса Володина советует этим людям действовать без промедления и отдавать всех себя работе. На выходных же полезно сменить обстановку.
Неделя прекрасно подходит для поездок, командировок. Нужно постоянно быть в движении, совершать любовные подвиги, защищать слабых.
Во многих новых делах потребуется уверенность и решительность. Любые сомнения могут стать причиной неудач. В бизнесе и на работе стоит избегать грубой силы - нужно решать проблемы при помощи компромиссов.
Стрелец
Представителям данного знака необходимо заняться очисткой дома от негативной энергии - даже самое небольшое ее количество может отрицательно сказаться на настроении и удаче в любых делах.
Чтобы поднять настроение и привлечь удачу, нужно быть более активными физически - чаще бывать на свежем воздухе и ходить пешком.
На работе и в бизнесе Стрельцам, вполне возможно, придется встретиться с агрессией и грубостью. Не стоит отвечать на это хамством. Если решать все конфликты осторожно и с тактом, то такой подход поможет сохранить и приумножить авторитет. В любви и дружбе придется прощать людей - они могут стать эгоистичными и упрямыми.
Козерог
На этой неделе звезды и планеты созидательны, поэтому люди этого знака будут иметь вполне хорошее настроение, высокую продуктивность и повышенный уровень удачи. Козерогам не стоит забывать о том, что мысль материальна. Можно смело мечтать, думать о будущем и строить планы. С высокой вероятностью они вскоре станут явью.
В целом неделя очень благоприятна, но начнется она не с самой позитивной ноты.
В понедельник Козероги могут стать раздражительными, так что лучше остерегаться общения с людьми, которые заставляют их думать о негативе.
В эти семь дней не стоит менять систему ценностей и основные планы. Нужно следовать своим установкам.
Водолей
Водолеям на этой неделе можно обращаться за помощью к окружающим, потому что звезды ослабят их интуицию. Нужно лишь не забывать о том, что на любую помощь придется отвечать взаимностью.
В любовных вопросах стоит самостоятельно принимать решения и не торопиться с выводами.
Особенно это касается тех, кто только начал новые отношения. Судьба захочет проверить их на прочность, так что лучше быть начеку.
Самые благоприятные дни недели - 24 и 25 июля. В это время можно как следует отдохнуть и заняться шопингом.
Рыбы
У Рыб начинается период, когда на первое место выходит финансовая сфера. Это идеальная неделя для трат, дорогостоящих покупок и вложений. Звезды хотят, чтобы Рыбы не отсиживались в зоне комфорта.
Также неделя прекрасно подходит для обучения, получения новых знаний и опыта. Можно менять место работы, открывать новый бизнес, знакомиться с людьми.
Обаяния и харизмы Рыб хватит для того, чтобы произвести хорошее впечатление на кого угодно. Это поможет им в делах и в любви, уверяет Василиса Володина.