Пн, 20.07.2020
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Covid-19: сутки без новых случаев и госпитализаций

ФОТО: SIPA/Scanpix

За прошедшие сутки сделаны 1297 тестов на Covid-19, новых случаев не выявлено, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 182 225 тестов на Covid-19, заболели 1192 человек. Скончался 31 человек с Covid-19, или 2,6% от выявленных заболевших. Выздоровели 1022 человека.

В течение последних суток не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров выписаны 187 пациентов.

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