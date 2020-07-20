Covid-19: сутки без новых случаев и госпитализаций

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 182 225 тестов на Covid-19, заболели 1192 человек. Скончался 31 человек с Covid-19, или 2,6% от выявленных заболевших. Выздоровели 1022 человека.

В течение последних суток не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров выписаны 187 пациентов.