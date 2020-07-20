Пн, 20.07.2020
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"Для галочки": анкетирование приезжих может оказаться бесполезным

ФОТО: AFP/SCANPIX

Государственная инспекция данных считает, что введенное для борьбы с распространением коронавируса анкетирование приезжающих в Латвию введено "для галочки" и реальной пользы не принесет. 

Об этом заявила на Латвийском радио директор инспекции Екатерина Мацук.

Она выразила сомнения в том, что все заполненные бумажные анкеты действительно будут обработаны и использованы ответственными учреждениями.

С точки зрения Мацук, иначе обстоит дело с электронным сбором данных, который планируется ввести примерно через месяц, так как электронные данные легче обрабатывать.

В целом она оценивает стремление государства собирать данные о людях в период пандемии как понятное, логичное и обоснованное.

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