"Для галочки": анкетирование приезжих может оказаться бесполезным

Об этом заявила на Латвийском радио директор инспекции Екатерина Мацук.

Она выразила сомнения в том, что все заполненные бумажные анкеты действительно будут обработаны и использованы ответственными учреждениями.

С точки зрения Мацук, иначе обстоит дело с электронным сбором данных, который планируется ввести примерно через месяц, так как электронные данные легче обрабатывать.

В целом она оценивает стремление государства собирать данные о людях в период пандемии как понятное, логичное и обоснованное.