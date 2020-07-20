Министр надеется, что "выбить" деньги для медиков поможет ситуация с Covid-19

Министр здравоохранения Илзе Винькеле надеется, что правящая коалиция достигнет соглашения о выделении денег на увеличение зарплат медработников, хотя это поддерживают не все партнеры по коалиции. Об этом она заявила в понедельник, 20 июля, на TV3.
Пока что переговоры о налоговых изменениях и бюджете не увенчались успехом, но премьер-министр Кришьянис Кариньш и Минфин намерены в начале августа представить коллегам свой план.
Винькеле считает, что "выбить" деньги для медиков поможет ситуация с Covid-19, которая показала, насколько важны медицинские работники для общества.
Однако, по словам министра, чувствуется, что не все партии рассматривают здравоохранение как сферу ответственности правительства в целом.
Как сообщалось, на повышение зарплат медработников Минздрав запросил в следующем году 211 млн евро. 60 млн евро предусмотрены, чтобы повысить зарплаты на 10%, чего в текущем году сделано не было.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!