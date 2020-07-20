"Никак не может расслабиться": Адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова

Состояние артиста удрученное. Он сильно переживает. Михаил Олегович старается читать книги и смотреть канал "Культура" и спортивные программы.

"В интернете не сидит, новости не читает. Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает.

Ничего не принимает, никаких лекарств, никакого алкоголя, только воду пьет в основном и читает книги", - рассказал Пашаев.

Ранее актеру было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Его адвокат сообщил, что оно осталось неизменным: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.