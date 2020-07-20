Вт, 21.07.2020
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Видео ⟩ В Москве автобус врезался в остановку. Погибла женщина

ФОТО: Кадр из видео

Утром в понедельник, 20 июля, в Москве на Ставропольской улице произошла авария с участием рейсового автобуса, пишет "Медуза". 

По предварительным данным, авария произошла по неосторожности. 

Отмечается, что водитель автобуса не справилась с управлением и врезалась в остановку - погибла женщина, находившаяся там. 

Перед выходом на рейс водитель автобуса прошла все необходимые медицинские проверки и была допущена до управления транспортным средством, сообщили в Департаменте транспорта.

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