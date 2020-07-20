Видео ⟩ В Москве автобус врезался в остановку. Погибла женщина

По предварительным данным, авария произошла по неосторожности.

Отмечается, что водитель автобуса не справилась с управлением и врезалась в остановку - погибла женщина, находившаяся там.

Перед выходом на рейс водитель автобуса прошла все необходимые медицинские проверки и была допущена до управления транспортным средством, сообщили в Департаменте транспорта.