Видео ⟩ В Сети появился тизер сериала Бондарчука "Псих" с Богомоловым в главной роли

В июне 2020 года в Москве начались съемки сериала "Псих" Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой. В главной роли - театральный режиссер Константин Богомолов. 20 июля в Сети был опубликован тизер.
Известно, что Богомолов играет знаменитого столичного психотерапевта Олега.
Он невероятно востребован, но ему самому нужна помощь (кризис среднего возраста, зависимость от препаратов, жизнь с мамой в 40 лет). Но его жизнь меняется после того, как приходится оказывать экстренную психологическую помощь жертвам авиакатастроф и насилия.
Сериал состоит из восьми эпизодов и выходит на платформе more.tv.
"Это мой первый полноценный сценарий для большого проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с собой, а сам с собой, как оказывается, совладать не может", - цитирует Паулину Андрееву PeopleTalkr.ru.
У сериала яркий актерский состав: Константин Богомолов (в главной роли), Елена Лядова, Игорь Верник, Анна Чиповская, Олег Меньшиков и другие.
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