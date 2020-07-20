Видео ⟩ В Сети появился тизер сериала Бондарчука "Псих" с Богомоловым в главной роли

Он невероятно востребован, но ему самому нужна помощь (кризис среднего возраста, зависимость от препаратов, жизнь с мамой в 40 лет). Но его жизнь меняется после того, как приходится оказывать экстренную психологическую помощь жертвам авиакатастроф и насилия.