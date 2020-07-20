Перевощиков: Удалось отследить почти все цепочки заражения Covid-19

Эпидемиологам Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) удалось отследить почти все цепочки заражения Covid-19, сообщил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.
Говоря о случаях Covid-19, выявленных за последние две недели, он пояснил, что большинство заражений было в заведениях общественного питания и после поездок за границу. Выявление "привозных" случаев Covid-19 продолжается.
Специалист рассказал, что достаточно большой очаг болезни был связан с человеком, который побывал за границей и не соблюдал двухнедельную самоизоляцию.
Также один человек заразился Covid-19 в общественном транспорте - в автобусе Рига - Лиепая, пассажиров которого ранее просили откликнуться. По словам Перевощикова, это нетипичный путь передачи инфекции.
Если в Латвии за последние семь дней заболеваемость упала примерно наполовину, то в странах ЕС за последние две недели наблюдается прирост заболеваемости на 17%.
В Латвии неконтролируемого распространения Covid-19 нет, все случаи заражения связаны с известными очагами или возвращением из-за границы.
По мнению специалиста, в Латвии сейчас не время отменять или смягчать действующие ограничения, так как надо следить за тем, как развивается заболеваемость в других странах ЕС, в том числе там, где ограничения были отменены преждевременно.
"Сейчас наши ограничения очень мягкие", - заявил Перевощиков.
Об улице Тербатас
По мнению Перевощикова, организаторам праздника на улице Тербатас следовало спрогнозировать большой интерес людей и риск их скопления.
В нормативных актах предусмотрены ограничения для организаторов мероприятий, и если организаторы увидели скопление людей - мероприятие следовало прекратить, добавил он.
Перевощиков считает, что и сами люди должны задумываться о риске оказаться в толпе и заболеть Covid-19.
Как сообщалось, в пятницу в Риге на открытии пешеходной улицы Тербатас люди массово не соблюдали установленные из-за Covid-19 правила дистанцирования, поэтому организаторы отменили культурные мероприятия, предусмотренные в субботу, 18 июля. Министр здравоохранения Илзе Винькеле для обсуждения происшедшего пригласила на встречу представителей временной администрации Риги.
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