Перевощиков: Удалось отследить почти все цепочки заражения Covid-19

Говоря о случаях Covid-19, выявленных за последние две недели, он пояснил, что большинство заражений было в заведениях общественного питания и после поездок за границу. Выявление "привозных" случаев Covid-19 продолжается.

Специалист рассказал, что достаточно большой очаг болезни был связан с человеком, который побывал за границей и не соблюдал двухнедельную самоизоляцию.

Также один человек заразился Covid-19 в общественном транспорте - в автобусе Рига - Лиепая, пассажиров которого ранее просили откликнуться. По словам Перевощикова, это нетипичный путь передачи инфекции.

Если в Латвии за последние семь дней заболеваемость упала примерно наполовину, то в странах ЕС за последние две недели наблюдается прирост заболеваемости на 17%.

В Латвии неконтролируемого распространения Covid-19 нет, все случаи заражения связаны с известными очагами или возвращением из-за границы.

По мнению специалиста, в Латвии сейчас не время отменять или смягчать действующие ограничения, так как надо следить за тем, как развивается заболеваемость в других странах ЕС, в том числе там, где ограничения были отменены преждевременно.

"Сейчас наши ограничения очень мягкие", - заявил Перевощиков.

Об улице Тербатас

По мнению Перевощикова, организаторам праздника на улице Тербатас следовало спрогнозировать большой интерес людей и риск их скопления.

В нормативных актах предусмотрены ограничения для организаторов мероприятий, и если организаторы увидели скопление людей - мероприятие следовало прекратить, добавил он.

Перевощиков считает, что и сами люди должны задумываться о риске оказаться в толпе и заболеть Covid-19.

Как сообщалось, в пятницу в Риге на открытии пешеходной улицы Тербатас люди массово не соблюдали установленные из-за Covid-19 правила дистанцирования, поэтому организаторы отменили культурные мероприятия, предусмотренные в субботу, 18 июля. Министр здравоохранения Илзе Винькеле для обсуждения происшедшего пригласила на встречу представителей временной администрации Риги.