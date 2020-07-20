Аудит региональных больниц: возможно, сократят количество предоставляемых ночью услуг

Министр здравоохранения Илзе Винькеле напомнила, что еще до пандемии Covid-19 сотрудники Инспекции здравоохранения проводили проверки в латвийских больницах, проверяя их соответствие установленным больничным уровням.

Латвийская система больниц имеет пять уровней, где пятый, самый высокий уровень присуждается университетским больницам, которые предоставляют пациентам очень широкий спектр медицинских услуг.

По словам Винькеле, все запланированные изменения направлены на достижение одной цели - обеспечить пациентов в регионах качественными медицинскими услугами.

По мнению министра, ревизия этих больниц устранит "политическое лоббирование для установления уровня больниц авансом".

На сей раз у министерства будет возможность переоценить уровни больниц, строго основываясь на их результатах, подчеркивает Винькеле, добавляя, что цель заключается не в том, чтобы закрыть больницы, а в том, чтобы оценить и проанализировать потребности конкретного региона и предоставить качественные и необходимые услуги.

Мурмане-Умбрашко подчеркнула, что представители Минздрава в течение следующих четырех недель проведут встречи с каждым медучреждением и самоуправлением, которые захотят участвовать в переговорах. Во время этих переговоров будут обсуждаться полученные данные, в частности - показатели активности больниц.

Среди прочего с помощью реформы Министерство обороны надеется уменьшить борьбу за специалистов, поскольку в настоящее время она весьма неравна. Госсекретарь министерства пояснила, что специалисты выбирают для работы преимущественно медучреждения с низкой интенсивностью ночной работы.

Минздрав не планирует закрывать медучреждения, однако определит, какие специалисты в конкретном городе будут доступны в течение дня или вечером, но, возможно, не будут доступны ночью. Если жителю этого города будет необходима помощь соответствующего врача в ночное время суток, он будет доставляться в медучреждение, предлагающее такую услугу.

Министерство здравоохранения до сентября планирует представить для оценки новое разделение больниц по уровням.