Официально: Петерис Скудра возглавил рижское "Динамо"

Решение утвердил расширенный совет правления рижского "Динамо". В официальном сообщении "Динамо" в Twitter говорится, Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.

Š.g.20.jūlijā notika AS“Dinamo Rīga” Padomes un Valdes paplašinātā sēde. Padome apstiprināja Pēteri Skudru par galveno treneri.

Padome uzdeva P.Skudram izstrādāt komandas sezonas sagatavošanās plānu, kā arī iesniegt priekšlikumus par trenera asistentiem un spēlētāju kandidātiem. pic.twitter.com/0VfjsznuH2 — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) July 20, 2020

47-летний Скудра ранее возглавлял нижегородское "Торпедо" и челябинский "Трактор", откуда он был уволен в ноябре 2019 года. Кроме того, Скудра работал ассистентом в "Сибири" и тренером вратарей в "Северстали".

На пост главного тренера "Динамо" претендовало сразу несколько специалистов, одним из которых был Вячеслав Козлов. Но специалист сам отозвал свою кандидатуру, потому что решил сосредоточиться на семье.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ главным тренером рижского "Динамо" был Гиртс Анкипанс, под руководством которого команда не попала в плей-офф в шестом сезоне подряд и заняла 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 41 очко в 62 играх.

Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.