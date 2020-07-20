Официально: Петерис Скудра возглавил рижское "Динамо"

В понедельник, 20 июля, рижское "Динамо" объявило о назначении Петериса Скудры на пост главного тренера команды.
Решение утвердил расширенный совет правления рижского "Динамо". В официальном сообщении "Динамо" в Twitter говорится, Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.
Š.g.20.jūlijā notika AS“Dinamo Rīga” Padomes un Valdes paplašinātā sēde. Padome apstiprināja Pēteri Skudru par galveno treneri.— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) July 20, 2020
Padome uzdeva P.Skudram izstrādāt komandas sezonas sagatavošanās plānu, kā arī iesniegt priekšlikumus par trenera asistentiem un spēlētāju kandidātiem. pic.twitter.com/0VfjsznuH2
47-летний Скудра ранее возглавлял нижегородское "Торпедо" и челябинский "Трактор", откуда он был уволен в ноябре 2019 года. Кроме того, Скудра работал ассистентом в "Сибири" и тренером вратарей в "Северстали".
На пост главного тренера "Динамо" претендовало сразу несколько специалистов, одним из которых был Вячеслав Козлов. Но специалист сам отозвал свою кандидатуру, потому что решил сосредоточиться на семье.
Напомним, в минувшем сезоне КХЛ главным тренером рижского "Динамо" был Гиртс Анкипанс, под руководством которого команда не попала в плей-офф в шестом сезоне подряд и заняла 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 41 очко в 62 играх.
Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.
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