О Хейли Болдуин (сейчас Бибер) стало известно широкой публике только после того, как она начала отношения со знаменитым певцом Джастином Бибером. А между тем звездной красотке есть чем похвастаться и без ее "особого статуса" жены суперзвезды!

Семья

Хейли родилась 22 ноября 1996 года в звездной семье в штате Аризона (США). Она стала младшей дочерью Стивена Болдуина и бразильянки Кеннии Болдуин. Стивен является братом Алека Болдуина, он также занят в актерской профессии, однако такой же популярности, как Алек, не достиг.

Уже с пяти лет Хейли занималась бальными танцами, но в дальнейшем не связала с ними свою жизнь в плане карьеры, однако в качестве хобби данное увлечение осталось до сих пор. Кроме танцев, девушка семь лет училась в музыкальном театре.

Школу звездная дочка посещала только до восьмого класса. После - перешла на домашнее обучение по ясным причинам - ей было тяжело учиться, будучи из звездной семьи.

Моделинг

Уже с самого детства Хейли, как и ее двоюродная сестра Айрленд Болдуин (дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер), блистала на светских мероприятиях, так что вспышки фотокамер для нее стали привычном делом.

Интересы, яркая внешность, харизма, рост 171 см и вес в пределах 54 килограммов сыграли свою роль в выборе профессии.

Первое приглашение на съемку Хейли получила, будучи подростком, в 15 лет. На подиум она также вышла совсем скоро. В 18 модель поучаствовала в показе от Topshop в Лондоне, а после этого и вовсе стала лицом его рекламной кампании.

Так, девушка поучаствовала в ряде показов для модных брендов. В том числе - Dolce & Gabbana, Elie Saab, Tory Burch, Moschino, Prabal Gurung и Jeremy Scott.

В свою очередь, Хейли является лицом таких модных брендов, как Tommy Hilfiger и Guess.

К слову, звезда пробовала себя и в роли дизайнера. Весьма успешно! Девушка выпустила свою линию обуви для Public Desire и коллекцию аксессуаров для The Daily Edited. Ну и, как положено в настоящее время моделям, - выпустила и свою именную линию косметики.

Личная жизнь

В одном из интервью Хейли признавалась, что отношения с мальчиками начались довольно рано - примерно с 12 лет. Стоит отметить, что это были просто "держания за ручку" и влюбленности. К слову, будущие супруги - Джастин и Хейли - познакомились еще детьми.

Как отмечают многие СМИ, Хейли являлась настоящей фанаткой Бибера! И не только певца, но и его (уже бывшей) второй половинки.

Поклонники как-то обнаружили твит 15-летней модели, где она написала, что не может дождаться, чтобы увидеть, в чем "Джелена" (пара Джастина Бибера и Селены Гомес) появится на вечеринке Vanity Fair.

Внезапно в январе 2016-го детская дружба переросла в нечто большее. СМИ так и кричали о том, что Джастин, который два года был в романтических отношениях с Селеной Гомес, теперь свободен. Очень быстро в Instagram певца появился снимок страстного поцелуя с Хейли.

Однако парочка быстро распалась, но дружеские отношения Болдуин и Бибер сохранили. Бибер вернулся к бывшей половинке, а Хейли начала новые отношения.

В 2017 году во всю обсуждался роман Хейли и канадского музыканта Шона Мендеса. Пара упорно не афишировала свои отношения. Но их усилия были напрасны, поскольку в начале 2018 года, когда папарацци засняли счастливую парочку, их отношения стали очевидны.

Возобновление отношений с Джастином

В июне 2018 года Хейли и Джастин все же возобновили отношения, а уже в июле этого же года все СМИ трубили о том, что Бибер сделал возлюбленной предложение. Анонимные источники заверяли, что певец подарил кольцо своей возлюбленной на Багамах и модель ответила согласием.

Влюбленные не стали скрывать этого и все подтвердили: Бибер публично признался в любви к своей невесте.

"Я хотел немного подождать, но новости так быстро распространились. Все просто и ясно, Хейли, я люблю все, что связано с тобой! Я стремлюсь провести с тобой всю жизнь, узнавая каждую частичку тебя и любя так трепетно и нежно. Мое сердце принадлежит только тебе. Ты любовь всей моей жизни, и я не хочу провести ее ни с кем другим. Ты помогаешь мне стать лучше и дополняешь меня", - написал в соцсетях Бибер.

23 ноября 2018 года Хейли и Джастин поженились.

"Он удивительный человек и потрясающий партнер. Он единственный, с кем я хотела бы провести всю свою жизнь, так что мне очень повезло. Конечно, сначала нам пришлось потрудиться, чтобы преодолеть все разногласия, однако оно того стоило. Джастин всегда был тем человеком, о котором я невероятно заботилась и которого сильно любила", - признавалась в начале года в интервью ELLE Хейли.

Что сейчас?

В настоящее время Хейли Болдуин успешно продолжает работу в модельном бизнесе, экспериментирует со своей внешностью и наслаждается отношениями с супругом.